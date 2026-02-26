[사설]계엄 때보다 낮은 지지율 17%… 국힘의 존재 이유를 묻는 민심

크게보기 장동혁 국민의힘 대표가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 중진의원들과 면담을 하기위해 이동하고 있다. 이훈구 기자 ufo@donga.com

윤석열 전 대통령 1심 선고와 장동혁 국민의힘 대표의 ‘절윤(絶尹)’ 거부 발언 이후 실시된 첫 여론조사에서 국힘 지지율이 10%대로 떨어졌다. 26일 공개된 전국지표조사(NBS) 결과 국힘 지지율은 17%로 지난해 8월 장 대표 취임 이후 최저치를 기록했다. 20∼30%대를 유지했던 12·3 비상계엄 이후 지지율보다도 낮은 수치다. 반면 이재명 대통령의 국정 운영에 대한 긍정 평가는 67%로, 취임 이후 최고치를 찍었다. 더불어민주당 지지율도 45%로 올랐다.