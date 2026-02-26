“야 임마” “與, 또 뒤통수”…국힘 몫 방미통위 추천안 부결 충돌

여당의 방송미디어통신위원 추천안이 26일 국회 본회의를 통과했지만 야당 추천안은 부결되면서 방미통위 정상화도 불투명해졌다.
국회는 이날 본회의를 열고 더불어민주당의 고민수 방미통위 상임위원 후보자 추천안을 재석 249표 중 찬성 228표, 반대 17표, 기권 4표로 통과시켰다. 반면 국민의힘의 천영식 상임위원 후보자 추천안은 찬성 116표, 반대 124표, 기권 9표로 부결됐다. 민주당이 자율 투표 방침을 밝혔지만 대다수 의원들이 반대표를 던진 것.
기자 출신인 천 후보자는 박근혜 정부 대통령홍보기획비서관을 지냈고 언론매체 펜앤드마이크 대표다. 김현정 원내대변인은 기자들에게 “천 후보자 반대 이유는 내란을 옹호하고 계엄을 정당화한 칼럼을 게재한 경력이 있다는 것”이라고 했다. 조국혁신당은 기자회견을 열고 “내란 동조자 추천은 국민에 대한 선전포고”라고 비판하며 당론 반대를 채택했다.
천 후보자 추천안 부결 후 본회의장에선 여야 간 고성이 오갔다. 국민의힘 의원들이 강하게 반발하자 민주당 박선원 의원이 “야 임마”라고 해 충돌이 빚어졌다. 국민의힘 송언석 원내대표는 본회의장을 나서며 “민주당이 또다시 뒤통수를 쳤다”고 했다.
추천안이 1명만 통과되며 방미통위 운영 정상화가 불투명해졌다. 방미통위는 위원 4명 이상 출석과 출석위원 과반 찬성으로 안건 처리가 가능하다. 현재 대통령 몫 2인 김종철 위원장과 류신환 비상임위원으로만 구성돼 있다.
방미통위가 구성되지 못하며 방송3법 후속 조치 등 미결 과제가 쌓이고 있는 상황이다. 청와대 강유정 대변인에 따르면 이재명 대통령은 이날 수석보좌관회의에서 방미통위를 조속히 정상 가동해야 한다는 주문을 했다. 이에 일각에선 우원식 국회의장은 방미통위 정상화를 위해 별도로 추가 비상임위원 추천안 결재할 수 있다는 관측이 나온다.
