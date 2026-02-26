[동아광장/박용]월마트도 이긴 韓 기업들, 쿠팡엔 당한 까닭

박용 논설위원

지난해 말 국회 쿠팡 청문회에서 벌어진 설전은 ‘우리가 어쩌다가 쿠팡에 이렇게 끌려다니게 됐을까’라는 의문이 들게 했다. 정일영 더불어민주당 의원이 “Stop(그만)”이라며 답변을 가로막은 건 고압적으로 보일 수 있었다. 그렇다고 해도 해롤드 로저스 쿠팡 임시 대표가 “한국 정부에 협력하고 있다”며 함께 언성을 높인 건 3370만 명의 한국인 개인정보 유출 사고를 소명하러 나온 증인의 자세는 아니었다. 오히려 한국 국회를 훈계하려고 작심하고 나온 것처럼 뻣뻣하게 보였다.