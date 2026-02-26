K-방산 해외 생산 시대… 한화에어로스페이스, 호주 공장서 K9 자주포 첫 출하

한화 K9 자주포 첫 해외 생산
호주 H-ACE서 출하 기념식… 연내 K10 출하 예정
AUKUS·파이브아이즈 등 서방 주요국 공략 거점 활용
“K-방산 수출 새로운 단계 진입”
한화에어로스페이스가 호주 현지 공장에서 만들어진 K9 자주포(모델명 AS9)를 처음으로 출하했다.
한화에어로스페이스는 26일 호주 질롱시 소재 사업장 H-ACE(Hanwha Armoured vehicle Centre of Excellence)에서 AS9 자주포 3문에 대한 출하식을 열었다고 밝혔다. 연내 호주산 AS10 탄약운반차도 현지 공장에서 출고될 예정이다. 한화에어로스페이스는 현지에서 생산되는 AS9 30문과 AS10 15대를 공급할 계획이다.
한화에어로스페이스 호주 H-ACE는 지난 2024년 8월 완공된 대한민국 방산업체 첫 해외 생산기지다. 약 15만㎡ 규모 부지에 본관과 생산동, 조립장, 주행시험장, 사격장 등 총 11개 시설을 갖췄다. 한화에어로스페이스는 호주 현지 공장의 성공적인 가동을 발판으로 인도·태평양 지역 방산 수요에 대응한다는 전략이다. 현지 공장을 호주뿐 아니라 주요 동맹국 생산 거점으로 활용한다는 복안이다. 이를 통해 AUKUS(미국·호주·영국 안보협의체), 파이브아이즈(Five Eyes, 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드 정보동맹) 등 주요 시장 공략도 가속화한다는 방침이다.
한화에어로스페이스 관계자는 “해외 생산기지에서 만든 자주포 첫 출하는 K-방산 수출이 새로운 단계로 진입했다는 것을 의미한다”며 “호주 현지 공장을 인도·태평양 지역 핵심 생산 기지로 육성해 나갈 것”이라고 말했다.
댓글 0