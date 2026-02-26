차범근 “우리도 월드컵 우승할 때 됐다”… 북중미 대회 앞두고 태극전사 응원

“4강도 해봤는데 언젠가 (월드컵) 우승도 한번 해야 하지 않겠나. 살아 있는 동안 그 순간을 한번 보고 싶다.”
26일 서울 종로구 HW컨벤션센터에서 열린 제38회 차범근축구상 시상식에서 차범근 전 한국 축구대표팀 감독(73)은 2026 북중미 월드컵을 3개월여 앞둔 태극전사들을 향해 힘찬 응원을 보냈다.
차 전 감독은 “대표팀을 지휘하는 홍명보 감독을 비롯해 어쩌면 마지막 월드컵 출전이 될 수도 있는 손흥민(LA FC), 대표팀의 기둥으로 성장한 이강인(파리 생제르맹)과 황희찬(울버햄프턴) 등 많은 선수가 꿈을 품고 월드컵 무대에 오른다. 나와는 비교할 수 없을 만큼 큰 설렘과 긴장 속에 월드컵을 기다리고 있을 것이다. 이들을 위해 응원의 박수를 보내자”고 말했다.
선수 시절 독일 분데스리가에서 맹활약했던 차 전 감독은 “내가 독일에 있을 때 스페인은 16강밖에 가지 못하던 팀이었다. 레알 마드리드와 바르셀로나라는 명문팀이 있어서 외국 선수들은 화려한데 자국 선수들은 그러지 못했다”며 “그런데 지금 스페인이 월드컵에서 우승도 하고 많이 바뀌었다. 그때보다 더 많은 우리나라 선수들이 외국에 나가 있다. 우리도 할 수 있다는 생각이 든다”고 했다.
이날 행사에 참가한 축구 레전드들도 저마다 홍명보호를 향한 응원의 메시지를 전했다. 2002 월드컵 4강 멤버인 이영표 KBS 해설위원(49)은 “어떻게 준비하느냐에 따라 의미 있는 결과를 낼 수 있는 조 편성”이라며 “선수들이 자신들의 능력을 제대로 발휘한다면 32강을 넘어 16강도 충분히 갈 수 있다고 본다”라고 말했다. 국가대표 수비수 출신 박주호(39·은퇴)는 “2014 브라질 대회나 2018 러시아 대회와 달리 조별리그 세 경기를 모두 멕시코에서 치른다는 것 자체가 큰 장점”이라며 “첫 경기를 잘 풀어나간다면 이후 경기도 좋은 흐름으로 이어나갈 수 있을 것”이라 말했다.
차범근축구상은 차 전 감독이 1988년 한국 유소년 축구 발전을 위해 제정한 상으로 이동국(47·은퇴), 박지성(45·은퇴), 기성용(37·포항), 백승호(29·버밍엄 시티), 이승우(28·전북) 등이 이 상을 받고 꿈을 키웠다. 올해는 유망주 20명(남자 16명·여자 4명)과 감독 1명 등 총 21명이 상을 받았다.
