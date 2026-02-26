국힘 간판으론 어렵다?…서울 구청장 예비후보 민주 35명 국힘 13명

기초단체장, 민주 281명-국힘 145명
전국 시도의원은 민주가 3배 많아
“국힘 간판으론 어렵다” 잇단 고사
‘절윤’ 놓고 내홍에 구인난 심화
6·3 지방선거가 98일 앞으로 다가온 가운데 더불어민주당 예비후보자 수가 국민의힘의 2배 수준인 것으로 나타났다. 이재명 정부 출범 후 첫 전국단위 선거인 만큼 여당 프리미엄을 누릴 수 있는 민주당으로 후보들이 몰리고 있다는 분석이 나온다. 특히 국민의힘이 연이은 내홍으로 지리멸렬하는 사이 민주당과의 지지율 격차가 벌어지면서 구인난이 심화되고 있다는 분석도 제기된다. 국민의힘에선 “당이 내홍에 휩싸이고 지선 승리 가능성이 멀어지면서 경쟁력 있는 인재를 찾기가 쉽지 않다”는 우려가 커지고 있다.
● 민주당 예비후보, 국민의힘의 2배 넘어
25일 중앙선거관리위원회에 따르면 서울 등 광역단체장 선거구 17곳 가운데 민주당은 20명이, 국민의힘은 10명이 예비후보자로 등록했다. 기초단체장 227곳은 민주당이 281명, 국민의힘은 145명이 예비후보자로 이름을 올렸다. 광역·기초단체장 모두 민주당이 국민의힘의 2배 수준인 것.
특히 광역의원(시도의원)의 경우 민주당은 779곳 선거구에서 425명, 국민의힘은 148명이 예비후보자로 등록했다. 민주당 예비후보자 수가 국민의힘의 3배에 육박하는 것. 국민의힘 텃밭으로 분류되는 대구 경북 경남만 국민의힘이 민주당보다 많았다. 영남 광역의원(203명·비례대표 제외)이 호남(111명)보다 많은 것을 감안하면 국민의힘 등록률은 현저히 떨어진다는 게 야권 관계자들의 설명이다. 기초의원(시군구의원) 1030곳 역시 민주당은 669명, 국민의힘은 308명이 등록했다. 광역의원은 선거구당 2∼4명이 당선되는 중대선거구제가 적용돼 기초의원보다는 양당의 격차가 적은 것으로 분석된다. 국민의힘 후보가 2, 3등으로도 당선될 수 있기 때문이다.
전체 예비후보자를 살펴봐도 국민의힘(611명)은 민주당(1395명)의 절반도 안 되는 수준이었다. 윤석열 정부 출범 직후 치러진 2022년 지방선거는 국민의힘 예비후보자(4319명)가 민주당(4071명)보다 많았다. 반면 보수 진영이 참패했던 2018년 지방선거 당시 예비후보자는 민주당 3030명, 자유한국당(현 국민의힘) 2472명이었다.
수도권에서 두 당의 격차는 더 벌어진다. 서울 구청장 25곳 가운데 민주당은 35명, 국민의힘은 13명이 예비후보자로 등록했다. 국민의힘은 용산 성동 은평 관악 강남 송파 등 6개 구만 등록한 상태다. 용산 강남 송파구는 국민의힘 강세 지역으로 분류된다. 31곳에서 기초단체장을 뽑는 경기에서도 민주당은 71명 등록했지만, 국민의힘은 20명만 이름을 올렸다.
● “국민의힘으로 이기기 어렵다며 출마 거절”
국민의힘의 예비후보자 등록률이 떨어지는 것은 최근 극심한 분열을 겪으면서 지지율 반등 계기를 찾지 못해서라는 지적이 나온다. 장동혁 지도부가 한동훈 전 대표 및 김종혁 전 최고위원 제명, 배현진 의원 당원권 1년 중징계 등 ‘뺄셈 정치’를 해 온 결과라는 것. 한 수도권 당협위원장은 “명색이 제1야당인데 경쟁력을 갖춘 기초단체장 후보자조차 너무 찾기 어렵다”며 “출마를 권유해도 국민의힘 간판으로는 이기기 어렵다면서 거절한다”고 했다.
장 대표가 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과의 절연) 대신 윤 전 대통령을 비호하고 나선 것도 원인으로 지목된다. 중도외연 확장이 요원해지면서 국민의힘 간판으로 나가면 승리하기 어렵다는 현실적 계산이 출마자들 사이에 작용하고 있는 것으로 분석된다.
당내에선 5월 13일까지 예비후보자로 등록할 수 있는 만큼 지켜봐야 한다는 반론도 나온다. 하지만 당 지지율이 급격하게 반등하지 않는다면 현 추세가 계속될 거란 전망이 우세하다. 한 영남권 의원은 “적전분열(敵前分裂) 상태가 이어지고 있다. 이대로면 지지층마저 실망감에 투표장에 안 나올 수 있다”라고 지적했다.
한편 이날 국민의힘은 손정화 삼화회계법인 이사(44)와 정진우 현대엔지니어링 에너지영업팀 책임매니저(41)를 지방선거 첫 인재로 영입했다. 두 사람 모두 1980년대생으로 손 씨는 경제 분야, 정 씨는 에너지 과학기술 분야 전문성을 갖췄다는 게 당의 설명이다.
