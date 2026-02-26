[오늘의 운세/2월 26일]

● 쥐 48년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것. 60년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯. 72년 인간관계 좋아지고 마음이 통한다. 84년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것. 96년 겸손의 미덕과 승자의 아량 필요. 08년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
● 소 37년 감정이 상해도 조금만 참고 기다리면 전화위복이 된다. 49년 예상치 못한 경사가 있다. 61년 운수 좋은 날, 힘들었던 일이 풀린다. 73년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다. 85년 서쪽방향이 길하며 감기 주의. 97년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다.
● 범 38년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯. 50년 하고 싶으면 자신감 갖고 추진. 62년 감정에 끌려 중심을 잃지 말 것. 74년 결과도 중요하지만 과정도 중요. 86년 이미지 상승하고 대인관계 호전. 98년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남. ● 토끼 39년 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것. 51년 먼 곳에서 반가운 소식 들려온다. 63년 마음에 들어도 무리하지는 말 것. 75년 조금 힘들어도 인내심 갖기. 87년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것. 99년 과욕은 금물, 현실과 가진 것에 만족해야.
● 용 40년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다. 52년 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다. 64년 직감이나 예감이 맞아 떨어진다. 76년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관. 88년 작은 일에서도 기쁨을 맛보게 될 듯. 00년 서둘지 말고 계획을 점검하여 천천히 즐기면서 할 것.
● 뱀 41년 즉흥적인 감정은 통제할 필요가 있다. 53년 기다리던 일이 갑자기 해결될 수 있다. 65년 마음에 여유를 가져야 한다. 77년 돌다리도 두드려라. 89년 멀리 내다보고 깊게 생각할 것. 01년 돈 되는 일이나 실리가 되는 일이 생길 수 있다.
● 말 42년 과음이나 과식은 절대금물! 54년 기대하지 않았던 사람이 도와준다. 66년 귀인의 도움으로 실마리가 한꺼번에 풀리는 형상. 78년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것. 90년 좀 더 멀리 내다보고 판단할 것. 02년 마음은 급한데 일은 잘 진행되지 않을 수 있다.
● 양 43년 처음은 힘들어도 결과는 좋다. 55년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다. 67년 서둘지 말고 여유 있게 풀어 갈 것. 79년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것. 91년 계획한 일이 순풍에 돛을 단 듯 풀린다. 03년 너무 나서지 말고 한발 물러서는 자세 필요.
● 원숭이 44년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다. 56년 편견을 버리고 열린 마음 갖기. 68년 억지로 하지 말고 그냥 두면 만사형통. 80년 모든 것은 시간이 해결. 92년 가끔은 바쁜 일상에서 벗어나 자유 시간 갖기. 04년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
● 닭 45년 때론 알면서도 속아 줄 것. 57년 오늘은 싫은 일이 있어도 표내지 말고 성실하게. 69년 헛돈 안 쓰는 것이 버는 것. 81년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것. 93년 한발 물러서는 양보가 필요할 때. 05년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
● 개 46년 바쁘긴 해도 유쾌한 하루. 58년 혼자보다는 마음 맞는 사람과 함께할 것. 70년 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯. 82년 급히 서둘러서 되는 일은 없고 시간이 약. 94년 매사에 자신감을 가지고 행동할 것. 06년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
● 돼지 47년 아랫사람에게 잘해줘야 복 받는다. 59년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다. 71년 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것. 83년 옛것을 지키고 존중할 것. 95년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요. 07년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
