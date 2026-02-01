[오늘의 운세/2월 25일]

● 쥐
48년 금전 문제로 생각이 많아질 듯.
60년 정면승부보다는 우회하는 것이 좋다.
72년 그간의 성실함을 인정받고 입지가 좋아진다.
84년 힘을 합쳐라. 백지장도 맞들면 낫다.
96년 감정을 억제 조절해야 큰일이 없다.
08년 과거는 과거일 뿐 지나치게 과신하지 말 것.
● 소
37년 명예에 집착하기보다 실리를 추구할 것.
49년 일 욕심내지 말고 건강 챙길 것.
61년 베풀수록 큰 행운이 찾아오게 된다.
73년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
85년 북쪽으론 재물 운, 서쪽으론 애정이 깊어진다.
97년 조금만 참고 기다리면 전화위복이 된다.
● 범
38년 서두르지 말고 즐기면서 천천히 할 것.
50년 결정된 일이라면 긍정적으로 생각할 것.
62년 기분이 좋아지고 활력이 넘치는 하루.
74년 자신감은 좋지만 겸손함을 잃지 말 것.
86년 남의 일에 간섭하지 말 것.
98년 답답하고 힘들었던 일이 풀리는 날이다.
● 토끼
39년 뜻하지 않은 횡재수가 있다.
51년 마음 맞는 사람끼리 좋은 시간 가져 볼 것.
63년 오랜 숙원이 이루어지며 축하를 받게 된다.
75년 작은 곤경은 전화위복의 기회.
87년 오늘은 특히 품위유지에 신경 쓸 것.
99년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회한다.
● 용
40년 넉넉한 마음으로 따뜻하게 대해 줄 것.
52년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
64년 인스턴트보다는 자연식품을 섭취할 것.
76년 조금만 양보하면 일이 쉽게 풀려나간다.
88년 윗사람들과 대화를 시도해 볼 것.
00년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
● 뱀
41년 계획대로 실행하면 좋은 결과!
53년 적당히 양보하고 적절히 처신할 것.
65년 가급적 다툼을 피하고 다음을 기약하라.
77년 여행이나 여가생활을 계획해 볼 것.
89년 실속 없는 일로 시간을 보낼 수 있다.
01년 운수 좋은 날이다, 힘들게 만든 일이 일시에 해결될 듯.
● 말
42년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것.
54년 차근하게 하나씩 체크해 나갈 것.
66년 가족이나 배우자에게 잘해 주기.
78년 복잡하게 생각하지 말고 단순하게 바라볼 것.
90년 귀찮아도 매사 꼼꼼하고 확실하게 처신.
02년 친한 친구의 도움이 큰 힘이 되어 해결된다.
● 양
43년 작은 도움과 친절이 가장 큰 저축.
55년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요한 시기.
67년 가능하면 덕을 베풀어라.
79년 결정을 내리기 전에 다시 한번 생각.
91년 매사에 낙천적이고 긍정적으로 생각할 것.
03년 구설이 있는 날, 작은 언행이라도 신중할 것.
● 원숭이
44년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
56년 오늘은 그냥 반가운 사람과 담소나 하며 지내라.
68년 한 번만 더 생각하는 여유가 필요!
80년 마음의 문을 열면 만사형통.
92년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
04년 마음의 여유가 필요한 날, 커피 한잔을 즐겨라.
● 닭
45년 과욕만 부리지 않으면 무난할 듯.
57년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생긴다.
69년 아무리 급해도 안전한 방법을 선택할 것.
81년 일의 시작은 미약해도 결과는 크다.
93년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
05년 싫은 일이 있어도 표 내지 말고 성실하게.
● 개
46년 아랫사람의 일에 지나친 간섭은 금물.
58년 즉시 결과가 필요한 일 보다는 장기 계획에 좋은 날.
70년 집안일이나 회사 일로 생각 많아 질 듯.
82년 때로는 혼자만의 시간도 필요.
94년 잘된다고 과신하지 말고 겸손.
06년 매사 적극적으로 자신감을 가지고 행동할 것.
● 돼지
47년 중요한 결정은 다음으로 미룰 것.
59년 작은 실수는 가볍게 넘기는 아량이 필요.
71년 계약은 예상한 방향으로 순조롭게 진행.
83년 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
95년 괜찮은 제안 받거나 기쁜 소식 듣는다.
07년 너그러운 마음으로 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
인천철학관 박성희 원장
