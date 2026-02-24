[오늘의 운세/2월 24일]

● 쥐 48년 한 번 더 생각해 보고 결정. 60년 원칙대로 하다 보면 행운이 따른다. 72년 여러 사람의 이야기 들어보고 판단. 84년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것. 96년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요. 08년 서쪽 방향이 길하지만, 감기에 주의할 것.
● 소 37년 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다. 49년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다. 61년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라. 73년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안. 85년 좀 더 적극적으로 행동할 것. 97년 사소한 일이라도 오늘은 직접할 것.
● 범 38년 운수 좋은 날, 외출하는 것이 건강에 도움이 된다. 50년 금일은 마음을 비우고 편안하게 쉬어 볼 것. 62년 과욕하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다. 74년 즐거운 일이 생길 듯. 86년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다. 98년 자기 감정조절이 필요하다, 싫은 내색 하지 말 것. ● 토끼 39년 모으는 것도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다. 51년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유 필요. 63년 행운이 오고 재물 운 급상승!! 75년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적. 87년 막혔던 일이 풀려 나간다. 99년 답답하고 힘들었던 일이 시원하게 해결될 듯.
● 용 40년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것. 52년 지나간 일에 집착하지 말 것. 64년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 76년 즉흥적인 행동은 금물. 88년 주어진 일에 불만 갖지 말고 열심히 할 것. 00년 잘되어가던 일에 갑작스런 문제 생길 수 있다.
● 뱀 41년 이미지 좋아지고 기분 좋은 하루 될 듯. 53년 꾸중 보다는 칭찬을 많이 해 줄 것. 65년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수 있다. 77년 부부나 연인 간에 애정이 깊어지는 시기. 89년 편견이나 고정관념에서 벗어나기. 01년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관 할 것.
● 말 42년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다. 54년 직감이나 예상이 맞아 떨어진다. 66년 행운이 오고 있으니 느긋하게 기다려라. 78년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것. 90년 이미 결정 난 일에 불평하지 말 것. 02년 시작은 조금 힘들어도 결과는 기대한 이상을 얻는다.
● 양 43년 운수 좋은 날, 건강이 회복된다. 55년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것. 67년 금전이나 사람 문제로 고민할 수 있다. 79년 직접 눈으로 확인하고 본 것만 믿어라. 91년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 03년 귀인의 도움으로 일의 실마리가 한꺼번에 풀려지는 형상.
● 원숭이 44년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 56년 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기. 68년 허물없는 사이라도 기본적인 예의는 지켜라. 80년 자녀들 일로 생각이 많아질 수 있다. 92년 잘 진행되더라도 중간 점검 필요. 04년 자기의 주장보다 남의 이야기를 많이 들을 것.
● 닭 45년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라. 57년 인정도 좋지만 조금 더 냉정하게 판단. 69년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각. 81년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야. 93년 맛있는 음식이 있어도 오늘은 과음과식 절대금물. 05년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
● 개 46년 도와줄 때는 확실하게 도와 줄 것. 58년 우선순위에 따라 처리 할 것. 70년 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실 할 것. 82년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다. 94년 서로 조금씩 양보하면 쉽게 풀린다. 06년 남의 잘 못보다는 자신을 돌아보는 계기를 만들 것.
● 돼지 47년 기분 좋아지고 활력이 넘치는 하루. 59년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다. 71년 작은 도움이라도 큰 힘이 되는 날, 넓은 마음으로 이해할 것. 83년 기다리던 소식을 접하거나 주변상황 좋아진다. 95년 계획한 일은 계획한 대로 초지일관 밀고 나갈 것. 07년 급히 서둘러서 되는 일은 없고 시간이 가야 해결됩니다.
댓글 0