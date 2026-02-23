태진아 “전한길 콘서트 출연 사실무근…명예훼손 고발할 것”

가수 태진아가 한국사 강사 출신 강성 보수 유튜버 전한길 씨가 홍보 중인 3.1절 기념 음악회 출연설을 부인하고 법적 대응을 예고한 가운데 전 씨는 행사 업체 측으로부터 포스터를 받아 소개했을 뿐이라며 “갑자기 고발한다니 당황스럽다”고 했다.
태진아 소속사 진아엔터테인먼트는 “유튜브 채널 ‘전한길뉴스’ 측 주최로 3월 2일 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 것으로 알려진 3.1절 기념 자유음악회에 가수 태진아는 출연하지 않는다”고 밝혔다.
그러면서 “행사 관계자가 거짓말로 속여 태진아에 일정을 문의한 후 일방적으로 행사 출연을 기정사실화해 버린 일에 대해 강력하게 법적 대응을 할 예정”이라고 강조했다.
소속사는 “한 연예계 관계자가 며칠전 태진아의 이태원 카페를 찾아와 3월 2일 오후 2시 킨텍스에서 행사 출연이 가능하냐는 말을 듣고, ‘스케줄은 가능하다’는 이이기를 한 바 있다”며 “지방선거를 앞두고 있는 상황이라, 혹시 정치 관련 행사가 아닌지 의문이 들어 정치 행사가 아닌지 물었지만 “킨텍스에서 하는 그냥 일반 행사”라는 답변을 들었다“고 설명했다.
이어 “그런데 그 다음날 태진아 사진이 들어간 행사 포스터가 SNS 상에 퍼져나가고, 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’에서 태진아가 음악회에 출연한다는 이야기를 하고 있다는 소식을 접했다”며 “태진아가 해당 행사에 출연하기로 했다는 말은 전혀 사실이 아니며, 정치적 행사를 일반 행사라고 거짓말로 속여 일정을 문의한 관계자를 현재 명예훼손으로 고소.고발할 예정”이라고 덧붙였다.
또 “아울러 정확한 사실 확인도 없이 유튜브 방송으로 태진아의 사진을 허락 없이 사용한 ‘전한길뉴스’에 대해서도 법적 대응을 준비 중”이라면서 “태진아는 그동안 숱한 정치권의 러브콜이 있었지만 단 한 번도 응하지 않았고, 앞으로도 정치적인 행사에는 출연할 의사가 전혀 없다는 것을 다시 한 번 말씀드린다”고 못 박았다.
이후 전 씨는 22일 오후 자신의 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’를 통해 “태진아 씨가 저를 고발한다는 소식을 들었다”며 “저는 행사업체로부터 행사 포스터 받아서 지난 20일 방송에서 출연진을 소개했는데 갑자기 고발한다니 당황스럽다”고 했다.
그는 “태진아 소속사 측에서 단순 음악회로 알고 (출연 섭외에 응했다가) 전한길 주최로 알고는 정치적 외압과 부담으로 이렇게 대응한 듯해 충분히 이해는 된다”고 말했다.
그러면서 “지난해 8·15 광복절 자유콘서트 때도 자유 우파 콘서트 참석 부담된다고 거절하신 분들이 많았다”며 “좌파 김어준 콘서트였다면 서로 참석하겠다고 했을 듯해 씁쓸하다”고 주장했다.
한편, 태진아 측이 고소·고발을 언급한 이후 ‘3·1절 기념 자유음악회’ 포스터에서 태진아 사진이 빠진 상태다.
댓글 0