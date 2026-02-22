야상 입은 이정현, ‘계엄 연상’ 지적에 “뻥도 그정도면 병”

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 국방색 야전상의(야상)를 입고 공관위 회의에 참석했다가 일각에서 ‘계엄 연상’ 등의 지적이 나오자 “며느리가 미우면 발뒤꿈치가 계란 같다고 흉본다더니 유별난 시어머니들 참 많다”고 말했다.
이 위원장은 22일 페이스북에서 “제가 입은 야상이 매를 맞는데 별거 아니다”라며 “(야상은) 위기 현장에 뛰어드는 사람이 입는 작업복”이라며 이같이 밝혔다.
그는 “지금 당도 어렵고, 국민도 어렵다. 이럴 때는 양복보다 현장 작업복장이 더 어울린다고 생각했다”며 “저는 일하러 온 사람이다. 말보다 일할 때”라고 강조했다.
이어 “구찌나 피에르가르뎅도 아니고 5만 원짜리 재래시장에서 산 옷을 가지고 계엄이라니, 뻥도 그 정도면 병(病)”이라고 했다.
그러면서 “돈 없던 촌놈이 대학 시절 검정물 들여 1년 내내 입고 다니던 그 카키색 작업복이 이렇게 눈엣가시가 될 줄이야”라며 “아무리 질투가 나도 앞으로 석 달 열흘은 더 입어야겠다”고 강조했다.
이 위원장은 지난 20일 여의도 중앙당사에서 열린 공관위 첫 회의에 야상을 입고 등장했다.
이에 대해 더불어민주당 성치훈 부대변인은 이날 SBS ‘편상욱의 뉴스브리핑’에서 “이 위원장의 복장은 계엄 옹호 복장이나 다름없다고 본다”고 비판했다. 여당뿐만 아니라 국민의힘 내부에서도 12·3 계엄을 떠올리게 한다는 지적이 나온 것으로 알려졌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
