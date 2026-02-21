‘왕과 사는 남자’ 500만 돌파…1000만 ‘광해’와 같은 속도

영화 ‘왕과 사는 남자’(감독 장항준)가 500만 관객을 넘어섰다.
21일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 이날 오후 누적 관객수 500만 명을 넘어섰다. 이달 4일 개봉한 후 18일 만이다.
이는 사극 최초로 1000만 관객을 동원한 ‘왕의 남자’(20일)의 500만 돌파 시점보다 이틀 앞선 것이며, 1200만 관객을 동원했던 ‘광해, 왕이 된 남자’(18일)와 같은 속도다.
‘왕과 사는 남자’는 설 연휴를 포함해 9일 연속 전체 박스오피스 1위를 굳건히 지키고 있다. 영화의 여운을 잊지 못해 실제 청령포를 방문하고, ‘N차 관람’을 이어가는 등 관객들의 폭발적인 반응도 이어지고 있어 흥행세가 어디까지 이어질지 더욱 주목된다.
영화는 폐위된 단종이 강원도 영월 청령포로 유배를 가게 된 뒤 마을 촌장 엄흥도를 만나면서 벌어지는 이야기를 담았다. 유해진이 엄흥도를, 박지훈이 단종을 연기했다.
엄흥도는 실제 ‘시신을 거두는 자는 삼족을 멸한다’는 세조의 엄포에도 단종의 시신을 수습해 장사를 지내줬다고 사료에 기록돼 있는 인물이다.
‘왕과 사는 남자’가 입소문에 힘입어 ‘1000만 영화’ 고지에 오를지 관심이 쏠리고 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0