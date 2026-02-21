국토장관 “60억 아파트 50억으로…주택시장, 이성 되찾아”

김윤덕 국토교통부 장관은 21일 서울 아파트 집값이 하락하고 있는 기사를 공유하며 “주택 시장이 이성을 되찾고 있다”고 했다.
김 장관은 이날 페이스북을 통해 “최근 서울 고가 아파트의 매물 가격이 하락하고 있다”며 “60억대 아파트가 50억대 중반으로, 30억 원대 아파트들은 층·동에 따라 차이는 있지만, 20억 후반대로 그나마 조금씩 자리를 찾아가고 있다”고 했다.
이어 “매물이 증가하고, 급등세가 꺾이고, 전국의 아파트 매매·전세 가격 상승폭이 둔화되는 지금의 모습, 지극히 정상적인 과정”이라고 강조했다.
김 장관은 “모든 부가 부동산으로 쏠리는 ‘부동산 공화국’의 모습은 결코 옳지 않다. 무한한 잠재 가능성이 모두 집 값으로 귀결된다면, 결코 역동적인 대한민국의 미래를 기대할 수 없다”고 했다.
김 장관은 그러면서 주택공급 정책 추진 의지를 다시 강조했다. 그는 “국토교통부는 주택공급의 주무부처로서, 국민이 원하는 양질의 주택을 신속하게 공급하고 추가 발굴하는데 혼신의 노력을 다하겠다. 특히 다주택자 중과 유예 종료 등 일관된 정책으로, 주택 시장의 안정화 흐름이 확고히 자리 잡을 수 있도록 모든 정책 역량을 집중하겠다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0