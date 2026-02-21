트와이스, ‘댄스 더 나잇 어웨이’ 뮤비 4억뷰 돌파

그룹 트와이스가 ‘댄스 더 나잇 어웨이(Dance The Night Away)’ 뮤직비디오로 통산 12번째 유튜브 4억뷰 기록을 달성했다.
소속사 JYP엔터테인먼트는 21일 2018년 7월 9일 발매된 트와이스의 두 번째 스페셜 앨범 ‘서머 나이츠(Summer Nights)’의 타이틀곡 ‘댄스 더 나잇 어웨이’ 뮤직비디오가 이날 오전 8시께 유튜브 조회 수 4억회를 돌파했다고 밝혔다.
이로써 트와이스는 ‘티티(TT)’, ‘라이키(LIKEY)’, ‘왓 이즈 러브?(What is Love?)’, ‘치어 업(CHEER UP)’, ‘팬시(FANCY)’, ‘우아하게(OOH-AHH하게)’, ‘하트 셰이커(Heart Shaker)’, ‘필 스페셜(Feel Special)’, ‘아이 캔트 스톱 미(I CAN’T STOP ME)‘, ’더 필즈(The Feels)‘, ’예스 오어 예스(YES or YES)‘에 이어 ’댄스 더 나잇 어웨이‘까지 총 12개의 4억뷰 이상 뮤직비디오를 보유하게 됐다.
’댄스 더 나잇 어웨이‘는 무더위를 시원하게 날리는 듯한 청량한 분위기가 담긴 업템포 팝곡으로 리스너들의 호응을 얻으며 여름 대표곡으로 사랑받았다. 뮤직비디오는 아홉 멤버의 밝은 에너지와 신나는 퍼포먼스가 행복감을 전하며 높은 인기를 견인했다.
최근 트와이스는 유튜브에서 ’글로벌 최정상 걸그룹‘ 존재감을 빛내고 있다. 지난 11일 미니 5집 타이틀곡 ’왓 이즈 러브?‘ 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 9억건을 넘어서며 그룹 첫 9억뷰 뮤직비디오를 탄생시켰다. 13일에는 정규 4집 타이틀곡 ’디스 이즈 포(THIS IS FOR)‘ 뮤직비디오로 통산 26번째 유튜브 1억뷰를 기록해 전 세계 여성 그룹 기준 억대뷰 이상 뮤직비디오 최다 보유 타이틀을 자체 경신하는 진기록을 세웠다.
트와이스는 지난해 7월 인천에서 포문을 연 월드투어 ’디스 이즈 포‘ 일환 20개 지역 35회 규모의 북미 투어를 성황리 전개 중이다. 지난 23일(현지 시간)에는 미국 NBC의 인기 방송 프로그램 ’더 투나잇 쇼 스타링 지미 펄론‘(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 출연해 글로벌 활약세를 이어간다.
