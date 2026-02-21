하이라이트, 루머 유포자에 강경 대응 “법적 조치”

21일 어라운드어스엔터테인먼트는 공식 홈페이지에 공지글을 올리고 “최근 당사는 일부 SNS 및 인터넷 커뮤니티 등에서 유포한 근거 없는 허위 사실로 인해 하이라이트 멤버들에게 심각한 피해가 발생하고 있음을 확인했다, 이와 관련하여 이미 다수의 팬분들이 캡처한 PDF 이미지와 URL을 당사 이메일로 보내주신 바 있다”라며 “먼저, 현재 인터넷에서 유포되는 근거 없는 정보는 절대로 사실이 아님을 말씀드린다”라고 밝혔다.
이어 “이러한 허위 사실 유포는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 및 형법상 명예훼손에 해당하며, 멤버들의 명예와 신뢰를 훼손하여 막대한 정신적, 경제적 손실을 초래하고 있다”라며 “당사는 형사 고소, 민사상 손해배상 청구 등 강력한 법적 조치를 취할 예정임을 알려드린다”라고 경고했다.
또한 “당사는 확인되지 않은 허위사실 유포나 악성 게시물과 댓글 등으로 소속 아티스트의 명예를 실추하고 피해를 주는 어떠한 행위에 대해서도 결코 좌시하지 않을 것이며, 강력한 법적 조치를 통해 책임을 물을 것”이라고 강조했다.
