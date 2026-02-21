“개인회생 신청했습니다” 집주인 통보받은 세입자가 할 일

- 개인회생 신청만으로 전세보증금이 자동 감액되지는 않는다- 전입신고와 확정일자를 갖췄다면 권리 순위는 유지된다- 전세금 반환소송 제기 자체는 가능하다- 다만 회생 절차 진행 중에는 강제집행이 일시 제한될 수 있다- 법원에서 송달된 채권자 목록에 보증금 기재 내용을 반드시 확인해야 한다- 일반 채권처럼 포함됐다면 ‘별제권 해당’ 의견서를 제출할 필요가 있다