구성환 반려견 ‘꽃분이’ 무지개다리 건넜다…“언젠가 꼭 다시 만나”

배우 구성환이 반려견 꽃분이를 떠나보냈다.
구성환은 21일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “이 글을 몇 번이나 썼다 지웠다 하는지 모르겠다. 글을 쓰고 있는 지금도 인정하기 싫고 믿기지 않는다”며 “내 딸이자 여동생, 내 짝꿍 꽃분이가 지난 14일 무지개다리를 건넜다”고 밝혔다.
그는 “너무 많은 사랑을 받은 꽃분이라 이번 생에 주신 사랑들 너무 감사했다고 꼭 말씀드리고 싶었다”며 “이렇게 떠날 줄 알았으면 맛있는 거라도 더 많이 먹이고, 산책도 더 많이 시키고 할 걸 아쉬움만 남는다”고 했다.
이어 “너무 착하고 애교 많았던 꽃분아, 고마웠고 미안하고 너무너무 사랑해”라며 “우리 언젠가 꼭 다시 만나자. 그곳에서 맛있는 거 많이 먹고 친구들과 재밌게 뛰어놀고 행복하게 놀고 있어. 진짜 너무너무 사랑해”라며 애틋한 마음을 드러냈다.
끝으로 그는 “그동안 꽃분이 예뻐해 주시고 사랑해주셔서 진심으로 감사드린다”며 “저도 마음을 잘 추스르고 건강한 모습으로 돌아오겠다”고 덧붙였다.
한편 구성환은 MBC 예능프로그램 ‘나 혼자 산다’를 통해 꽃분이와의 일상을 공개해 시청자들의 많은 사랑을 받아왔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
