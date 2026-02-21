브라질 영부인, 김혜경 여사에 “삼바 축제 방문해달라”

김혜경 여사와 브라질 대통령 부인 잔자 룰라 다 시우바 여사가 21일 경기 파주 국립민속박물관에서 열린 친교 행사에서 차담을 하고 있다. 청와대통신사진기자단. 2026.2.21

두 여사는 파주 국립민속박물관으로 자리를 옮겨 ‘브라질 리우 카니발, 아프리카의 영혼 삼바의 리듬’ 전시회도 함께 관람했다. 이 자리에서 두 여사는 세계적 축제인 리우 카니발과 관련된 물품에 대한 설명을 듣고, 지난해 축제 영상 등도 봤다.