‘면직’ 산림청장, 술 취해 무법질주…보행자 칠뻔, 車 2대 ‘쾅’

사진=채널A 보도화면 캡쳐

이날 채널A에 공개된 당시 영상을 보면 한 검정색 승용차가 빠른 속도로 달려와 보행 신호에 횡단보도를 건너던 행인을 칠 뻔하는 모습이 담겼다. 깜짝 놀란 행인이 다급히 앞으로 달려나가 충돌을 가까스로 피하는 모습도 보인다.화면에서 벗어난 이 검정색 승용차는 얼마 지나지 않아 버스와 다른 승용차를 들이받는 사고를 냈고, 도로엔 차량에서 떨어진 파편들이 나뒹굴었다. 이 검정색 승용차는 김 청장이 운전하던 차였다.



경기 분당경찰서는 21일 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 김 청장을 형사 입건했다고 밝혔다. 김 청장은 20일 오후 10시 50분경 성남시 분당구 신기사거리에서 음주 상태로 본인 소유의 승용차를 운전하던 중 버스와 승용차 등 차량 2대를 잇달아 들이받은 혐의를 받고 있다.



영상=채널A 보도화면 그는 신호를 위반해 직진하다가 좌측에서 신호를 받고 정상 주행하던 피해 차량들과 접촉 사고를 낸 것으로 알려졌으며, 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준인 것으로 나타났다. 그는 신호를 위반해 직진하다가 좌측에서 신호를 받고 정상 주행하던 피해 차량들과 접촉 사고를 낸 것으로 알려졌으며, 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준인 것으로 나타났다.

청와대 대변인은 이날 “이 대통령이 김 청장이 중대한 현행 법령 위반 행위를 해 물의를 야기한 사실을 확인하고 직권면직 조치했다”며 “앞으로도 이재명 정부는 공직 사회 기강을 확립하고 국민 눈높이에 맞는 행정 실현을 위해 각 부처 고위직들의 법령 위반 행위에 대해 엄중하게 처리할 방침”이라고 강조했다.