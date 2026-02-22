국힘, 산림청장 음주운전에 “‘셀프추천’ 국민추천제 전면 재검토하라”

김인호 산림청장. 뉴시스.

국민의힘 최보윤 수석대변인은 이날 논평을 내고 “인사 검증 라인에 엄중한 책임을 묻고 ‘셀프추천’이 활개 치는 국민추천제를 전면 재검토하라”고 촉구했다.최 수석대변인은 “김 전 청장은 임명 당시부터 ‘셀프추천’과 김현지 대통령제1부속실장 측근 논란으로 얼룩진 인물”이라며 “국민적 우려에도 불구하고 임명을 강행한 결과는 결국 ‘음주운전’이라는 중대 범죄와 ‘직권면직’이라는 불명예로 돌아왔다”고 지적했다.

앞서 김 전 청장은 이재명 정부가 운영한 공직자 국민추천제 게시판에 “존경하는 이 대통령께서 추진하시는 진짜 대한민국의 산림정책을 위해 김인호 교수를 산림청장으로 강력히 추천드립니다”라고 적어 이른바 ‘셀프추천’ 논란이 일었다.

지난 20일 경기 성남시 분당구 한 도로에서 김인호 산림청장이 음주 상태로 본인 소유의 승용차를 운전하다가 보행 신호에 횡단보도를 건너는 행인을 칠 뻔한 모습. 채널A

최 수석대변인은 “인사권자인 대통령은 단순한 사후 조치로 끝낼 것이 아니라 이러한 인사가 임명되기까지의 전 과정과 국민추천제 운영 전반에 대해 국민 앞에 소상히 설명하고 책임 있는 입장을 밝혀야 한다”며 “이 대통령은 국민에게 화내기 전에 내부 단속부터 똑바로 하길 바란다”고 강조했다.국민의힘 주진우 의원도 이날 페이스북을 통해 “김 실장 옆에 있었다는 이유로 ‘셀프추천’한 김인호를 산림청장으로 앉힐 때부터 예견된 일”이라고 주장했다. 그는 “청와대 비서관인 김남국조차 ‘현지 누나한테 인사를 부탁하겠다’고 얘기했을 정도”라며 “이래도 인사 관여가 아닌가”라고 지적했다.

채널A

이어 “김 실장을 비판하자 더불어민주당 김동아·강득구 의원이 득달같이 나타나 난리”라며 “김 실장이 무슨 절대 존엄인가”라고 했다.아울러 “와? 현지 전화 받았나? 추신(p.s.)에 존칭 안 붙인 것이 여성 혐오라고? 그럼 성추행 혐의 장경태는”이라고 덧붙였다.주 의원은 전날에도 페이스북에서 “김 청장은 김현지 라인이다. 인사를 강행해 놓고 중대 현행법령 위반이라며 직권면직하면 다인가”라고 비판하며 추신으로 “와? 현지가 시키드나”라고 덧붙인 바 있다. 이에 대해 민주당 강득구 의원은 같은 날 페이스북을 통해 “주 의원은 여성 공직자를 직함도 없이 이름만 부르며 하대하고, 조롱하는 막말을 했다”고 지적했다.경기 분당경찰서는 21일 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 김 전 청장을 형사 입건했다고 밝혔다. 김 전 청장은 지난 20일 오후 10시 50분경 성남시 분당구 신기사거리에서 음주 상태로 본인 소유의 승용차를 운전하던 중 버스와 승용차 등 차량 2대를 잇달아 들이받은 혐의를 받는다. 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 파악됐다.