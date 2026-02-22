5선 윤상현 참회록 “분열 자폭정치 반복…제 탓입니다”

5선 중진인 국민의힘 윤상현 의원은 22일 “오늘날 국민의힘이 대안 정당이 되지 못한 채 사분오열의 모습으로 국민께 더 큰 실망을 드리고 있는 현실 앞에서 저는 너무 죄송하고 통탄스럽다”고 사과했다.
윤 의원은 이날 페이스북에 ‘윤상현의 참회록…제 탓입니다’라는 제목의 글을 올려 “국민의 열망 속에 태어난 윤석열 정부는 끝내 성공에 이르지 못했다. 거대 야당의 폭주를 막아내지 못했고, 비상계엄이라는 비극적 상황 또한 끝내 막지 못했다”고 자책하며 이같이 밝혔다.
이어 “이렇게 된 데에 당의 중진인 저의 책임이 크다. 당원과 국민 여러분께 깊이 참회 드린다”고 했다.
윤 의원은 “12·3 비상계엄을 끝내 막지 못했고, 결국 정권을 내주는 결과로 이어졌다”며 “결과적으로 대한민국의 근간을 무너뜨리는 이재명 정부의 출범을 막지 못한 데 대해 처절하게 반성한다”고 말했다.
보수 분열 문제도 지적했다. 그는 “왜 눈앞의 적보다 서로를 향해 분열하는 자폭의 정치를 반복했느냐”며 “당이 민심을 읽지 못한 채 보신주의와 ‘뺄셈 정치’에 매몰돼 이익집단화된 것은 아닌지 스스로에게 묻고 있다”고 했다.
이어 “이제라도 당이 선제적으로 변화하고 혁신해야 한다”며 “그 출발은 처절한 자기반성뿐”이라고 강조했다.
그러면서 “저부터 참회한다. 저부터 깊이 반성한다. 제 탓이다. 제 책임”이라며 “더 낮은 자세로 국민과 당원 여러분 앞에 서도록 노력하겠다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
