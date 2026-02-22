‘삼전닉스’보다 의대?…고대·연대 계약학과 144명 등록포기

올해 고려대와 연세대 정시모집에서 취업이 연계되는 이공계 계약학과에 합격하고도 등록을 포기한 수험생이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 역대급 반도체 호황으로 관련 기업 실적이 고공행진 중이지만, 최상위권 학생들의 ‘의대 선호’가 지속되면서 학생들이 대거 이탈한 것으로 보인다.
22일 종로학원에 따르면 2026학년도 정시 모집 전형에서 고려대와 연세대의 대기업 연계 계약학과 합격자 중 등록을 포기한 수험생은 모두 144명에 달했다. 이는 전체 모집 인원인 85명의 약 1.7배 수준으로, 전년(103명)보다 39.8% 늘어났다. 정시 최초합격자 대부분은 사실상 등록을 포기한 셈이다.
대학별로는 고려대 계약학과 등록 포기자가 76명으로 전년(58명)보다 31.0% 증가했다. 연세대는 68명으로 전년(45명)보다 51.1% 늘어났다.
기업별로는 삼성전자 연계 학과에서 전체 모집 정원 42명 중 74명(연세대 시스템반도체공학과 62명·고려대 차세대통신학과 12명)이 등록을 포기했다. SK하이닉스의 계약학과인 고려대 반도체공학과는 모집 정원 15명 중 37명이 등록을 포기했다.
이외에도 21명을 선발하는 현대자동차 연계 학과(고려대 스마트모빌리티학부)는 27명이, LG디스플레이(연세대 디스플레이융합공학과)는 7명 모집 정원 중 6명이 등록을 포기했다.
특히 반도체 관련 학과는 업계 호황과 맞물리며 지원자가 쏠렸지만 정작 합격자 중 등록 포기가 모집 정원을 훌쩍 넘은 것으로 나타났다. 이에 최상위권 합격자들이 다른 대학의 의약학 계열로 이탈했을 가능성이 제기된다.
임성호 종로학원 대표는 “대기업들의 경영실적이 크게 좋아짐에도 불구하고 최상위권 수험생들의 최종 선택은 매우 다른 양상을 보였다”며 “2027학년도 입시에도 대기업보다 대학 브랜드나 의학 계열에 대한 선호가 나타날 가능성이 높다”고 설명했다.
