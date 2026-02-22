“BTS 공연 늘려달라”한 멕시코 대통령, 李에 받은 답장 공개

그룹 방탄소년단(BTS)의 자국 공연을 늘려달라고 한국 정부에 공식 서한을 보냈던 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 20일(현지 시간) 이재명 대통령의 답서를 공개했다.
셰인바움 대통령은 이날 소셜네트워크서비스(SNS) 틱톡에 2분 3초가량의 영상을 올려 “멕시코 청소년들에게 엄청난 인기를 끌고 있는 BTS가 멕시코에서 추가 공연을 할 수 있을지 일전에 한국 대통령께 요청했다”며 “한국 대통령께 답장을 받았다”고 밝혔다. 이어 스페인어로 번역된 이 대통령의 서한을 직접 읽었다.
이 대통령은 서한에서 “멕시코 국민과 청년들이 한국 문화에 보여준 각별한 애정과 관심에 깊은 감사를 표한다”며 “양국 간 문화적 유대가 깊다”고 화답했다.
BTS의 멕시코 추가 공연 여부에 대해선 “요청은 (BTS 측) 기업에 전달됐다”면서도 “대중문화 활동은 민간 주도로 이뤄지는 만큼 정부의 직접 관여는 제한적”이라고 설명했다.
아울러 이 대통령은 양국 정상이 조만간 다시 만나길 기대한다고도 전했다. 이 대통령과 셰인바움 대통령은 지난해 6월 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 당시 회담한 바 있다.
셰인바움 대통령은 이 대통령의 서한을 읽은 뒤 “곧 좋은 소식이 있길 기대한다”고 말했다.
앞서 셰인바움 대통령은 지난달 26일 정례 기자회견에서 “이 대통령에게 BTS가 멕시코를 더 자주 방문하게 해달라는 정중한 외교적 요청을 했다”며 “멕시코에서 BTS 공연 티켓은 약 15만 장이 팔렸지만, 자리를 구하고 싶었던 팬들은 100만 명이 넘는다”고 밝혔다. 그러면서 “멕시코에서 엄청난 인기인 BTS를 젊은이들이 더 많이 접할 수 있는 방법을 찾아야 한다”고 강조했다.
BTS는 월드투어 일정으로 오는 5월 7, 9, 10일 멕시코시티에 있는 GNP세구로스스타디움에서 공연을 가질 예정이다. 멕시코 공연 티켓은 지난달 24일 오전 예매가 시작된 지 37분 만에 다 팔렸다.
