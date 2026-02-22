尹선고 후 최시원 “불의필망”…SM, 악플러에 법적 대응

그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 배우 최시원이 윤석열 전 대통령의 무기징역 선고 후 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 글로 정치색 논란에 휩싸인 가운데, 소속사가 관련 악성 비방 글을 두고 법적 대응에 나섰다.
20일 SM엔터테인먼트는 소속 가수의 권익 보호를 위한 온라인 신고 센터 ‘광야119’에 공지를 올려 “최근 지속·반복적으로 소속 아티스트 최시원에 대해 인신공격, 모욕 등 악의적인 게시물을 작성·게시하고 있음을 확인했다”며 “그 심각성에 대해 엄중히 인지하고 있다”고 밝혔다.
이어 “당사는 자체 모니터링을 통해 수집한 자료를 토대로 게시글 내용과 첨부 이미지 등을 면밀히 검토했다”며 “확인된 범죄 행위에 대해 법무법인(유한) 세종과 함께 수사기관에 고소장을 제출했다”고 설명했다.
그러면서 “온라인 커뮤니티, SNS 플랫폼 등에 당사 소속 아티스트와 관련된 허위 정보를 생성·유포하는 행위, 조롱·경멸하는 글을 게시하는 행위에 대해 지속적으로 증거를 확보하고 있다”며 “해당 게시물들을 검토 후 단계적으로 고소 절차를 확대해 나갈 예정”이라고 부연했다.
아울러 “아티스트에게 정신적으로 큰 피해를 끼치는 위와 같은 불법행위를 엄중 조치하고 소속 아티스트의 권익을 보호하기 위해 어떠한 선처나 합의 없는 민·형사상 법적 조치로 강경하게 대응할 것”이라고 강조했다.
지난 19일 최시원은 인스타그램에 “불의필망, 토붕와해”(不義必亡, 土崩瓦解)라는 문구를 게시했다. 그는 이에 앞서 “불가사의”(不可思議)라는 글을 올렸다가 삭제했고, 이후 “불의필망”이라고 올린 뒤 다시 “불의필망, 토붕와해”로 수정했다.
‘불의필망’은 의롭지 못하면 반드시 망한다는 의미다. ‘토붕와해’는 ‘흙이 무너지고 기와가 떨어진다’는 뜻으로, 어떤 조직이나 사물이 손 쓸 수 없을 정도로 무너져 버리는 것을 말한다.
해당 글은 윤 전 대통령이 내란 우두머리 혐의 1심 재판에서 무기징역 선고를 받은 직후 게시돼 다양한 해석을 낳았다. 다만 최시원은 관련해 별도의 입장을 밝히지 않았다.
최시원은 지난해 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근이자 강경 보수 운동가였던 고(故) 찰리 커크를 추모하는 글을 SNS에 올려 논란이 되기도 했다. 당시 최시원은 “정치적 성향을 떠나 한 가정의 가장이자 그리스도인으로서 겪은 비극에 대해 마음이 아파 추모한 것”이라고 설명했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
