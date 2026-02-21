고객들 金 3000돈 챙겨 달아난 금은방 지인…경찰 자진 출석

고객이 맡긴 귀금속 등 금 3000여 돈을 챙겨 달아났던 남성이 21일 경찰에 자진 출석했다.
경찰에 따르면 서울 혜화경찰서는 종로구의 한 금은방 주인의 지인인 A 씨를 사기 등 혐의로 이날 오전부터 피의자 신분으로 조사 중이다.
A 씨는 지난 12일 오후 6시 40분경 손님들이 세공을 맡긴 금제품, 금괴를 대신 구매해 달라며 미리 보낸 현금 등을 챙겨 달아난 혐의를 받는다.
당초 A 씨가 금은방 주인인 것으로 알려졌지만 그는 금은방 주인의 지인으로, 개인사정상 금은방 주인의 통장 명의를 빌려 사용해 온 것으로 전해졌다.
경찰에는 A 씨에게 피해를 당했다고 주장하는 이들의 고소장이 다수 접수됐다. 이들은 단체 채팅방에 모여 있으며 현재까지 파악된 인원만 30명이 넘는 것으로 알려졌다.
이들이 주장하는 피해 금액은 금 3000여 돈으로 현재 시가로 26억 원 이상이다.
경찰은 A 씨를 상대로 정확한 경위와 피해 규모 등을 조사하고 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0