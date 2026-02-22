흉기 휘두르고 車 훔쳐 도주…유리창 격파해 검거한 경찰

지인에게 흉기를 휘두르고 차를 훔쳐 달아나던 남성을 경찰이 차량 유리창을 깨고 검거에 성공했다.
19일 경찰청 공식 유튜브 채널에는 ‘경찰관 손에 차량 유리가 와장창’이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에 따르면 지난달 28일 경북 칠곡군에서 “한 남성이 피해자의 차에 몰래 타고 있다가 흉기로 상해를 입히고 차량을 탈취해 갔다”는 112 신고가 접수됐다. 112 상황실은 즉시 용의 차량을 특정하고 순찰차를 긴급 배치했다.
경찰은 도주 중이던 차량을 발견한 뒤 수차례 정차를 명령했다. 그러나 용의자는 지시를 무시한 채 도주를 이어갔다.
이후 신호 대기 중이던 다른 차들에 막힌 용의 차량을 향해 경찰들이 달려갔다. 미리 대기하던 형사 차량은 전방 도주로를 차단했다.
경찰이 차량 문을 두드리며 열려고 시도했으나 용의자는 끝까지 문을 잠그고 저항했다. 결국 경찰은 유리창을 손과 팔꿈치 등으로 격파한 뒤 용의자인 50대 남성 A 씨를 제압해 긴급 체포했다. A 씨는 지인을 향해 흉기를 휘두른 것으로 파악됐다. 경찰은 그를 특수상해 혐의로 체포하고 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
영상을 본 누리꾼들은 “마동석 실사판이다” “영화보다 더 영화 같다” “저게 경찰의 사명감” “얼마나 긴급한 상황이었는지 느껴진다” “다치지 말고 근무해 달라” 등의 반응을 보였다.
