블랙핑크 유튜브 구독자 1억명 넘었다…전세계 아티스트 최초

K팝 걸그룹 ‘블랙핑크’의 유튜브 채널 구독자가 1억 명을 넘어섰다. 유튜브의 아티스트 공식 채널의 구독자가 1억 명을 넘어선 것은 이번이 처음이다.
20일(현지시간) 유튜브는 블랙핑크의 1억 구독자 달성을 기념해 제작한 ‘레드 다이아몬드 크리에이터 어워즈(레드 다이아몬드 버튼)’를 블랙핑크 멤버들에게 전달했다고 밝혔다. 블랙핑크 멤버들은 유튜브가 공개한 영상을 통해 팬들에게 감사 인사를 전했다.
블랙핑크는 공식 채널에 업로드한 9개의 뮤직비디오 및 공연 영상을 ‘빌리언 뷰 클럽(10억 재생)’에 올렸다. 또한 유튜브에서 최초 공개 이후 24시간 안에 최다 조회수를 달성한 뮤직비디오 상위 10개 중 3개를 보유 중이다. 멤버 리사 또한 그룹과 별도로 솔로곡 ‘LALISA’의 뮤직비디오를 이 순위에 올렸다.
리오 코헨 구글·유튜브 글로벌 음악 총괄은 “유튜브 구독자 1억 명은 전 세계 아티스트를 통틀어 최초”라며 “이는 K팝의 이정표를 넘어 아티스트가 유튜브라는 플랫폼을 활용해 어떻게 국경 없는 메가 팬덤을 구축할 수 있는지 보여주는 완벽한 본보기”라고 밝혔다.
