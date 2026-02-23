뇌진탕 6세 아이 태운 차 마라톤 통제에 막혀…경찰 도움으로 병원에

  동아일보

  입력 2026년 2월 23일 06시 43분

대구 수성구 대구스타디움 앞에서 열린 ‘2026 대구마라톤대회’ 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 2026.2.22 뉴스1
대구경찰은 22일 뇌진탕 증세를 보인 6세 아이를 태운 차량이 2026 대구마라톤 대회로 통제된 도로를 헤매자 신속한 안내로 병원으로 이송하는 등 응급상황에 대처했다.

22일 대구경찰청에 따르면 이날 낮 12시 15분경 뇌진탕 증세를 보인 A 군(6)이 탄 K7 차량이 대구 동구 동부소방서 앞에서 마라톤 통제로 인해 길을 헤매고 있었다.

A 군은 K7 차량에 탑승해 병원으로 가던 중 마라톤 통제로 길을 헤맸다. 도움 요청을 받은 대구 경찰은 순찰차를 이용해 A 군이 탄 차량을 에스코트해 무사히 병원에 도착하도록 도왔다.

또 경찰은 이날 오전 10시 20분경 대구지하철 3호선 서문시장역 부근에서 엘리트코스에 참가한 한 외국인 선수가 부상으로 낙오한 뒤 도로를 헤매는 것을 발견하고 신속히 주최 측과 연락해 구급차에 태워 경기 진행 차질을 막고 2차 부상을 예방하기도 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
