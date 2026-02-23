뇌진탕 6세 아이 태운 차 마라톤 통제에 막혀…경찰 도움으로 병원에

대구경찰은 22일 뇌진탕 증세를 보인 6세 아이를 태운 차량이 2026 대구마라톤 대회로 통제된 도로를 헤매자 신속한 안내로 병원으로 이송하는 등 응급상황에 대처했다.
22일 대구경찰청에 따르면 이날 낮 12시 15분경 뇌진탕 증세를 보인 A 군(6)이 탄 K7 차량이 대구 동구 동부소방서 앞에서 마라톤 통제로 인해 길을 헤매고 있었다.
A 군은 K7 차량에 탑승해 병원으로 가던 중 마라톤 통제로 길을 헤맸다. 도움 요청을 받은 대구 경찰은 순찰차를 이용해 A 군이 탄 차량을 에스코트해 무사히 병원에 도착하도록 도왔다.
또 경찰은 이날 오전 10시 20분경 대구지하철 3호선 서문시장역 부근에서 엘리트코스에 참가한 한 외국인 선수가 부상으로 낙오한 뒤 도로를 헤매는 것을 발견하고 신속히 주최 측과 연락해 구급차에 태워 경기 진행 차질을 막고 2차 부상을 예방하기도 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
