[오늘의 운세/2월 23일]

● 쥐 48년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것. 60년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수 있다. 72년 부부나 연인 간에 애정이 깊어진다. 84년 지출이 많아질 수 있다. 96년 이미지 좋아지고 기분 좋은 하루가 될 듯. 08년 때로는 조연 역할도 기쁘게 해야 한다.
● 소 37년 반가운 소식 듣거나 좋은 사람 만난다. 49년 금일은 직접적인 투자나 금전 거래 자제. 61년 과욕하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다. 73년 자신의 능력을 발휘할 기회가 생길 듯. 85년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다. 97년 때로는 조건 없이 베풀 수도 있어야 한다.
● 범 38년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것. 50년 지나간 일에 집착하지 말 것. 62년 겸손의 미덕으로 절제와 양보 필요. 74년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것. 86년 시간에 늦지 않도록 일찍 출발. 98년 욕심이 지나치면 후회할 일 생긴다.
● 토끼 39년 결정 내리기 전에 한 번 더 생각해 볼 것. 51년 편법이나 융통성보다는 원칙대로. 63년 여러 사람의 이야기 들어보고 판단. 75년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것. 87년 하면 된다는 자신감과 용기가 필요. 99년 감정에 치우치지 말고 이성적으로 행동.
● 용 40년 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다. 52년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안. 64년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라. 76년 앞만 보고 뛰어라. 88년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것. 00년 좀 더 멀리 보고 크게 생각할 것.
● 뱀 41년 먹구름이 걷히고 답답했던 일이 일시에 해결. 53년 저축도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다. 65년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유 필요. 77년 윗분이나 경험자의 말을 존중할 것. 89년 여러가지 생각하지 말고, 앞만 보고 뛰어라. 01년 물질보다 정신적인 면에 집중할 것.
● 말 42년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적. 54년 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기. 66년 겉치레보다는 마음 편안한 것이 좋다. 78년 작은 트러블은 전화위복의 기회! 90년 잘 진행되더라도 중간 점검 필요. 02년 어둠의 밤이 지나면 찬란한 태양이 다시 떠오른다.
● 양 43년 초심을 잃지 말고 정진할 것. 55년 기분이 좋아지고 활력이 넘치는 하루. 67년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다. 79년 힘을 합쳐라. 백지장도 맞들면 낫다. 91년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 03년 누구에게 의지하지 말고 스스로 결정을 내려야 한다.
● 원숭이 44년 서로 조금씩만 양보하면 쉽게 풀린다. 56년 자신에 대한 투자를 아끼지 말 것. 68년 도와줄 때는 상대방이 느낄 수 있게 확실하게 도와줄 것. 80년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요. 92년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다. 04년 좀 더 철저하게 준비한 후에 실행해라.
● 닭 45년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것. 57년 금전이나 사람 문제로 고민할 수 있다. 69년 직접 눈으로 확인하고 본 것만 믿어라. 81년 감정을 잘 다스려야 한다. 93년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 05년 마음에 안 들어도 달래면서 끌고 갈 것. ● 개 46년 중요한 상담은 오후나 저녁이 좋다. 58년 행운이 오고 있다. 화이팅!! 70년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요. 82년 편견이나 고정관념에서 벗어날 것. 94년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다. 06년 가족들과 뜻을 함께하는 것이 좋다.
● 돼지 47년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라. 59년 사소한 감정보다는 계획을 우선하라. 71년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각할 것. 83년 좀 더 멀리 보고 마음을 열어라. 95년 음식을 절제할 것. 과음과 과식은 절대금물. 07년 도움이 필요하면 과감하게 요구해라.
