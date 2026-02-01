[오늘의 운세/2월 22일]

● 쥐 48년 차근하게 하나씩 체크해 나가다 보면 좋은 결과. 60년 주어진 일이라면 긍정적으로 생각할 것. 72년 천천히 여유를 가지고 조급해 하지 마라. 84년 자신감도 좋지만 겸손함을 잃지 말 것. 96년 주어진 일에 최선을 다해라. 08년 상대를 가볍게 여기지 말고 존중해 줄 것.
● 소 37년 다른 사람의 이야기도 들어보고 판단. 49년 자신의 모습을 냉정하게 돌아 볼 필요 있다. 61년 오랜 숙원 이루어지며 축하 받는다. 73년 작은 어려움은 전화위복의 기회. 85년 오늘은 특히 품위유지에 신경 쓸 것. 97년 변명하지 말고 실수나 잘못을 솔직하게 인정해라.
● 범 38년 조급해 하지마라 시간이 약이다. 50년 정면승부보다는 우회하는 것이 좋다. 62년 그간의 성실함을 인정받고 입지가 좋아 진다. 74년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다. 86년 눈앞의 결과는 적어도 행운은 오고 있다. 98년 길이 아니면 가지 말고 도리가 아니면 하지 말라. ● 토끼 39년 명예에 집착하기보다 실리를 추구할 것. 51년 일 욕심내지 말고 건강 챙길 것. 63년 베풀수록 큰 행운이 찾아오게 된다. 75년 초심을 잃지 말고 정진할 것. 87년 계획한 것은 계획한 대로 세밀하게 천천히 해라. 99년 고전이나 교양서적에서 아이디어를 찾아라. ● 용 40년 서두르지 말고 즐기면서 천천히 할 것. 52년 감정에 치우치지 말고 꼭 필요한 곳에만 지출. 64년 모든 것은 세월이 약이다. 76년 귀찮아도 매사 꼼꼼하고 확실하게 처신. 88년 다소 힘든 일이 있어도 내색하지 말 것. 00년 마음은 편해지고 몸은 새로운 활력이 생긴다.
● 뱀 41년 내 마음을 먼저 열어야 한다. 53년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요한 시기. 65년 가능하면 덕을 베풀어라. 77년 결정을 내리기 전에 다시 한 번 생각할 것. 89년 매사 낙천적이고 긍정적인 마인드로. 01년 가능하면 서로 도와주며 어울려 사는 것이 인생사.
● 말 42년 아랫사람들과 대화를 시도해 볼 것. 54년 말보다는 행동으로 보여줄 것. 66년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요할 때. 78년 건강관리는 자연식품을 통해 스스로 할 것. 90년 조금만 양보하면 쉽게 풀린다. 02년 이야기는 들어주되 너무 믿지는 말아라.
● 양 43년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것. 55년 적당히 양보하고 적절히 처신할 것. 67년 가급적 다툼을 피하고 다음을 기약하라. 79년 머리 아픈 일은 잠시 미루어도 좋다. 91년 고민은 시간이 해결해 준다. 03년 도와준다면 감사하게 받아 들여라.
● 원숭이 44년 아랫사람의 일에 지나친 간섭은 금물. 56년 송충이는 솔잎을 먹어야 한다. 68년 집안일이나 회사 일로 생각 많아 질 듯. 80년 때로는 혼자만의 시간도 필요. 92년 좀 더 자세를 낮추고 겸손한 마음 필요. 04년 낙심하지 말고 재충전의 기회로 삼아라.
● 닭 45년 중요한 의논은 다음으로 미루는 것이 좋다. 57년 작은 실수는 가볍게 넘기는 아량 필요. 69년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것. 81년 자신을 드러내지 말고 실력 감출 것. 93년 괜찮은 제안 받거나 기쁜 소식 듣는다. 05년 포기하지 않는다면 결국 원하는 바를 이루게 된다.
● 개 46년 오늘은 그냥 반가운 사람과 담소나 하며 지내라. 58년 소지품 분실이나 과지출 주의. 70년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 82년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루. 94년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것. 06년 깊이 숙일수록 높게 인정받는다.
● 돼지 47년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다. 59년 과욕만 부리지 않으면 무난할 듯. 71년 아무리 급해도 안전한 방법을 택할 것. 83년 시작은 미약해도 결과는 크게 된다. 95년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다. 07년 미리미리 준비하고 체크해야 한다.
