[오늘의 운세/2월 20일]

● 쥐
48년 조언을 해줄 때는 우회해서 최대한 부드럽게.
60년 막힘이 줄고 일이 비교적 수월하게 흘러간다.
72년 이익도 되고 명분도 챙긴다.
84년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동.
96년 금전 운 좋아지거나 먹을 복 생긴다.
08년 상대를 가볍게 여기지 말고 존중해 줄 것.
● 소
37년 반가운 소식이나 공돈 들어올 수 있다.
49년 마음의 문을 열면 만사형통.
61년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
73년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
85년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것.
97년 변명하지 말고 실수나 잘못을 솔직하게 인정해라.
● 범
38년 무거운 일은 피하고 과로하지 말 것.
50년 이해와 양보로 타협을 이끌어 내야 한다.
62년 멀리서 찾지 말고 가까이에서 찾아라.
74년 마음에 들지 않아도 참아라.
86년 때로는 하기 싫은 일도 해야 한다.
98년 좀 더 적극적으로 운신할 것.
● 토끼
39년 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라.
51년 무리한 욕심은 실패를 낳는다.
63년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다.
75년 책임 못질 일은 하지 말 것.
87년 충동구매나 과음과식 하지 말 것.
99년 자신의 본분을 망각하지 말 것.
● 용
40년 익숙한 인연과 오래된 방식이 오히려 힘이 된다.
52년 값비싼 물건 구입은 가능한 다음에 할 것.
64년 베풂이 결국 자신에게 돌아온다.
76년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
88년 겸손의 미덕과 승자의 아량 필요.
00년 이 시기 지나면 좋은 소식 들려온다.
● 뱀
41년 갑작스러운 투자나 지출을 자제할 것.
53년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
65년 이미 지나간 일에 미련을 두지 말 것.
77년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
89년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
01년 파이팅!! 기분 좋은 출발이다. 좀 더 멀리 보고 행동해라.
● 말
42년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
54년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것.
66년 때로는 수수한 차림이 더 좋다.
78년 중요한 결정은 오전이 좋다.
90년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
02년 기다리던 소식이 전해질 듯.
● 양
43년 자신감이 지나치면 실수가 따를 수 있다.
55년 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것.
67년 남의 일에 참견하지 말라.
79년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히.
91년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
03년 자신의 위치에서 본분을 다해라.
● 원숭이
44년 먹구름이 걷히고 새로운 태양이 떠오른다.
55년 늦은 오후의 만남이 좋다.
68년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
80년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다.
92년 주어진 일에 최선을 다해라.
04년 이야기는 들어주되 너무 믿지는 말아라.
● 닭
45년 마음은 급해도 내일로 미루어라.
57년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
69년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것.
81년 돌다리도 두드려보고 건너라.
93년 확인! 또 확인이 필요.
05년 과거의 실적으로 칭찬 받거나 좋은 성과를 얻는다.
● 개
46년 잔잔한 감동이나 기쁨이 다가온다.
58년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
70년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다.
82년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
94년 중요한 일은 늦은 오후에 결정.
06년 자신을 낮추고, 깊이 숙일수록 높게 인정받는다.
● 돼지
47년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
59년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
71년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다.
83년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다.
95년 좀 더 겸손한 자세가 필요한 시기.
07년 미리미리 준비하고 체크해야 한다.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0