[오늘의 운세/2월 20일]

48년 조언을 해줄 때는 우회해서 최대한 부드럽게.
60년 막힘이 줄고 일이 비교적 수월하게 흘러간다.
72년 이익도 되고 명분도 챙긴다.
84년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동.
96년 금전 운 좋아지거나 먹을 복 생긴다.
08년 상대를 가볍게 여기지 말고 존중해 줄 것.


37년 반가운 소식이나 공돈 들어올 수 있다.
49년 마음의 문을 열면 만사형통.
61년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
73년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
85년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것.
97년 변명하지 말고 실수나 잘못을 솔직하게 인정해라.


38년 무거운 일은 피하고 과로하지 말 것.
50년 이해와 양보로 타협을 이끌어 내야 한다.
62년 멀리서 찾지 말고 가까이에서 찾아라.
74년 마음에 들지 않아도 참아라.
86년 때로는 하기 싫은 일도 해야 한다.
98년 좀 더 적극적으로 운신할 것.

토끼
39년 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라.
51년 무리한 욕심은 실패를 낳는다.
63년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다.
75년 책임 못질 일은 하지 말 것.
87년 충동구매나 과음과식 하지 말 것.
99년 자신의 본분을 망각하지 말 것.


40년 익숙한 인연과 오래된 방식이 오히려 힘이 된다.
52년 값비싼 물건 구입은 가능한 다음에 할 것.
64년 베풂이 결국 자신에게 돌아온다.
76년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
88년 겸손의 미덕과 승자의 아량 필요.
00년 이 시기 지나면 좋은 소식 들려온다.


41년 갑작스러운 투자나 지출을 자제할 것.
53년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
65년 이미 지나간 일에 미련을 두지 말 것.
77년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
89년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
01년 파이팅!! 기분 좋은 출발이다. 좀 더 멀리 보고 행동해라.


42년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
54년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것.
66년 때로는 수수한 차림이 더 좋다.
78년 중요한 결정은 오전이 좋다.
90년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
02년 기다리던 소식이 전해질 듯.


43년 자신감이 지나치면 실수가 따를 수 있다.
55년 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것.
67년 남의 일에 참견하지 말라.
79년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히.
91년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
03년 자신의 위치에서 본분을 다해라.

원숭이
44년 먹구름이 걷히고 새로운 태양이 떠오른다.
55년 늦은 오후의 만남이 좋다.
68년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
80년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다.
92년 주어진 일에 최선을 다해라.
04년 이야기는 들어주되 너무 믿지는 말아라.


45년 마음은 급해도 내일로 미루어라.
57년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
69년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것.
81년 돌다리도 두드려보고 건너라.
93년 확인! 또 확인이 필요.
05년 과거의 실적으로 칭찬 받거나 좋은 성과를 얻는다.


46년 잔잔한 감동이나 기쁨이 다가온다.
58년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
70년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다.
82년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
94년 중요한 일은 늦은 오후에 결정.
06년 자신을 낮추고, 깊이 숙일수록 높게 인정받는다.

돼지
47년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
59년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
71년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다.
83년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다.
95년 좀 더 겸손한 자세가 필요한 시기.
07년 미리미리 준비하고 체크해야 한다.

인천철학관 박성희 원장
