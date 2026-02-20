김남준 靑대변인 사직 “계양을 출마”…송영길과 교통정리 어떻게?

6·3 지방선거와 함께 치러지는 인천 계양을 국회의원 보궐선거에서 송영길 전 더불어민주당 대표와 김남준 청와대 대변인의 경쟁 구도가 본격화하고 있다. 20일 송 전 대표가 민주당 인천시당에 복당 신청서를 제출한 가운데, 같은 날 김 대변인은 사직서를 내고 계양을 출마 준비를 공식화했다.
송 전 대표는 이날 오후 민주당 인천시당을 찾아 복당 절차를 밟았다. ‘민주당 전당대회 돈봉투 의혹’ 등으로 탈당한 지 약 3년 만이다. 돈봉투 의혹 및 불법 정치자금 수수 혐의로 재판에 넘겨진 그는 지난 13일 항소심에서 무죄를 선고받았다.
송 전 대표는 이날 복당원서를 제출한 뒤 기자들과 만나 계양을 출마와 관련해 “정청래 대표와 각 최고위원, 지도부와 긴밀히 상의해서 결정하겠다”며 즉답을 피했다. 이어 “조승래 사무총장, 한민수 비서실장과 통화했다”며 “다음 주쯤 정 대표가 부르지 않을까 예상한다”고 했다.
그는 탈당 당시 소속된 서울시당이 아닌 인천시당을 통해 복당하는 데 대해선 “저의 정치적 고향은 민주당이자 인천”이라고 강조했다. 송 전 대표는 2000년부터 계양을에서만 5선을 했다.
이재명 대통령이 지역구 의원을 지낸 계양을은 송 전 대표의 정치적 기반으로 꼽히는 지역이다.
이 대통령의 핵심 측근인 김 대변인도 계양을에 출마할 예정으로 알려졌다. 이에 당내에서 출마 지역에 대한 물밑 교통정리가 있을 수 있다는 관측도 나온다. 김 대변인은 이 대통령의 성남시장 재임 시절부터 곁에서 활동해 온 인물이다.
김 대변인은 이날 청와대에서 기자들과 만나 “오늘 오전 사직서를 제출했다”며 “계양을 보선 출마 준비를 본격적으로 하려 한다”고 말했다. 사직서는 행정적 절차를 고려해 23일 정식 처리될 전망이다.
그는 내달 2일 계양구에 있는 경인교대 인천캠퍼스에서 출판기념회를 개최할 계획으로 알려졌다.
