與의원 105명 참여 ‘공취모’ 출범…친명 결집 지적에 5명 이탈도

‘李대통령 공소취소를 위한 모임’ 공식 출범
與 현역 65% 참여 ‘원내 최대 의원모임’
친명 총망라…친청은 박수현·한민수 정도
김병주·천준호 등은 이름 올렸다가 빠져
더불어민주당 의원 105명이 참여한 ‘이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임’(공소취소 모임)이 23일 국회에서 출범식 및 결의대회를 열었다. 현역의원 162명 중 64.8%에 해당하는 원내 최대 의원 모임이다. 12일 출범 기자회견 당시 87명에서 18명이 더 늘었다.
공소취소 모임 측에서는 정파 모임이 아니라는 입장을 밝히고 있지만 정치권에서는 정청래 대표에 대항하는 친명(친이재명)계의 세 결집이라는 해석이 이어지고 있다. 친명계가 이 모임을 통해 활동과 교류를 강화하면서 6·3지방선거 이후 열릴 8월 차기 전당대회에서 정 대표의 연임 도전에 대한 견제 세력이 될 것이란 전망이다.
실제로 모임 상임대표는 지난해 8월 정 대표와 당권 경쟁을 벌였던 박찬대 전 원내대표의 측근인 박성준 의원이, 간사는 지난 최고위원 보궐선거에서 친청(친정청래)계 이성윤 문정복 최고위원과 대립했던 이건태 의원이 맡았다.
이외에도 합당 국면 등에서 번번이 정 대표와 대립각을 세운 이언주 강득구 황명선 최고위원과 친명계 김문수 김우영 김태선 모경종 문진석 안태준 윤종군 이광희 정을호 정진욱 조계원 의원 등도 일제히 참여했다.
반면 친청계에서는 박수현 수석대변인과 한민수 대표 비서실장, 권향엽 조직사무부총장만 이름을 올렸다. 계파 갈등으로 비치는 상황을 희석하려는 시도로 풀이되지만, 3명만 참여하는 데 그친 것.
김병주 김영배 이용선 임호선 천준호 의원 등은 앞서 모임에 이름을 올렸다가 이날 명단에서는 빠졌다. 친명계 세 결집 모임이라는 시각을 의식한 것으로 풀이된다. 김병주 의원은 라디오에서 “혹시 이것이 사조직이나 또는 무슨 계파 모임이 아니냐라는 그런 것이 됐기 때문에 거기에 참여했다가 국민들이 오해한다면 굳이 그걸 할 필요는 없어서 탈퇴했다”고 말했다.
한 민주당 지지자 온라인 커뮤니티에서는 모임 소속 의원들에게 “계파 정치 모임”이라며 탈퇴 권유 문자 보내기 운동을 벌이고 있다.
모임에 참여한 박범계 의원은 “의원님들 중에는 뭐 다른 생각이 있을 수 있는지 모르겠지만 적어도 저는 아니다”며 “이것은 합당한 헌정 질서 회복에 대한 정당성 정통성에 대한 저는 확인 작업들”이라고 말했다. 박주민 의원은 “당원분들이 이런 흐름을 어떤 계파적 성격의 것으로 보시고 비판하시는 지점이 있다. 그런 우려를 잘 알고 있다”며 “그런 부분에 대해서 반성할 부분은 반성하고 이 모임을 주도하시는 분들께 전달할 것은 전달하고 그렇게 하도록 하겠다”고 했다.
공소취소 모임 측은 “대통령에 대한 정치검찰의 조작기소를 폐기하여 훼손된 민주주의를 복원하고 무너진 정의를 바로 세우기 위해 나섰다”며 “공소취소와 국정조사, 관련 제도 개선까지 단계적으로 추진해 나갈 것”이라고 했다. 공소취소 모임 측은 지역별 순회 기자회견 등을 통해 국정조사를 압박할 전망이다.
