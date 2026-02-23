이병헌, LA서 개막전 손흥민 특급 응원…“한국 전설들의 만남”

이 게시물은 공개 17시간 만에 ‘좋아요’ 4만4000개 이상을 받았다.

MLS 인스타그램

손흥민은 토트넘 소속이던 2021∼2022시즌 EPL에서 23골을 터뜨려 무함마드 살라흐와 공동 득점왕에 올랐다. 2024∼2025시즌엔 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승을 이끌며 토트넘을 17년 만에 ‘무관(無冠)’에서 벗어나게 했다.