김혜경 여사와 ‘패션아트’ 본 브라질 영부인 “매우 감명 깊다”

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 국빈 방한 중인 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 부인 호잔젤라(잔자) 룰라 다 시우바 여사와 23일 서울공예박물관에서 우의를 다졌다.
청와대에 따르면 김 여사와 다 시우바 여사는 이날 ‘장인, 세상을 이롭게 하다’라는 주제로 열린 전시를 관람하며 한국 근대 이후의 공예 역사를 살펴봤다.
전시를 안내한 김수정 서울공예박물관장은 두 여사에게 만년의 역사를 지닌 대한민국 공예가 인위적이지 않고 과다한 기교를 부리지 않으며 자연의 모습 그대로의 품격과 절제미를 담아냈다고 설명했다.
김 여사와 다 시우바 여사는 패션과 미술, 전통과 현대를 넘나들며 ‘패션아트’라는 독자적 영역을 구축해 온 금기숙 작가의 특별전도 봤다. 추운 겨울을 이겨내고 피어난 백매화를 드레스로 형상화한 작품도 관람했다.
다 시우바 여사는 철사, 구슬, 빨대, 은박지 등 버려진 소재와 일상적인 재료에 새로운 예술적 가치를 부여한 작품들을 보고 “예술을 통해 지속가능성의 문제를 다시금 생각하게 되어 매우 감명 깊다”고 말했다.
김 여사는 “재활용을 통해 전통 한복부터 드레스에 이르기까지 그 아름다움을 표현했을 뿐만 아니라 환경오염과 생명 존중 그리고 우리에게 필요한 희망과 역동적인 에너지의 메시지까지 전하고 있어 더욱 의미가 크다”고 했다.
두 여사는 금 작가의 ‘눈꽃 요정’ 작품 앞에서 기념 촬영을 했다. 이 작품은 철사를 활용해 한복의 선과 구조를 현대적으로 재해석함으로써 한국의 패션아트를 국가적 문화 아이콘으로 각인시킨 작품이다. 2018년 평창동계올림픽 개회식 당시 피켓 요원들이 착용했다.
이번 일정을 통해 김 여사와 다 시우바 여사는 지구 반대편에 위치한 한국과 브라질 양국이 지리적 거리를 극복하고 우의를 증진하는 데 있어 인적·문화적 교류가 핵심적인 역할을 한다는 점에 대해 공감했다.
김 여사는 “오늘 환담과 친교 일정이 서로를 깊이 이해하고 우정을 쌓는 소중한 계기가 된 것을 기쁘게 생각한다”고 말했다고 청와대는 전했다.
앞서 이달 21일 다 시우바 여사는 룰라 대통령보다 먼저 입국해 김 여사를 만났다. 외국 정상 배우자가 대통령과 따로 입국한 것은 이례적이다. 청와대 관계자는 다 시우바 여사의 입국과 관련해 “한국에 애정이 강해 영부인 간 친교의 시간을 먼저 가졌다”고 말했다.
김 여사와 다 시우바 여사는 21일 서울 종로구 광장시장에서 국산 한복 원단을 고르고 같은 디자인의 가락지, 비녀 등을 맞췄다. 이어 경기 파주시 국립민속박물관에서 ‘브라질 리우 카니발: 아프리카의 영혼, 삼바의 리듬’ 전시를 함께 관람했다.
다 시우바 여사는 이 자리에서 김 여사를 삼바축제에 초청했다. 다 시우바 여사는 피아노를 전공한 김 여사에게 “지금도 피아노를 치느냐”고 질문했고, 김 여사는 “남편의 정치 여정을 함께하다 보니 연주 기회가 없어졌다”고 답한 것으로 알려졌다.
