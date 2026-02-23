하정우, 손흥민·메시 매치서 파격 민머리…차기작 촬영 임박

23일 배우 류준열은 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 하정우의 근황을 공개했다. 공개된 사진과 영상 속 하정우는 머리카락을 모두 밀어낸 삭발 형태에 뿔테 안경을 착용한 모습으로 팬들의 시선을 사로잡았다.
하정우는 지난 22일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스(LA) 메모리얼 콜리세움에서 열린 미국 메이저리그사커(MLS) 2026시즌 정규리그 개막전을 관람했다. 손흥민의 소속팀 로스앤젤레스 FC와 리오넬 메시의 소속팀 인터 마이애미 CF의 맞대결로 화제를 모은 이날 경기에서 하정우는 동료 배우 류준열, 대니얼 대 킴과 함께 중계 카메라와 전광판에 포착되기도 했다.
하정우의 파격적인 민머리 변신은 윤종빈 감독의 신작 영화 ‘보통사람들’(가제) 촬영을 위한 것으로 알려졌다. ‘보통사람들’은 노태우 정부 시절의 이야기를 다루는 작품이다.
앞서 지난 4일 하정우와 차정원이 열애 사실을 인정했다. 두 사람의 7월 결혼설도 불거진 가운데, 양측 소속사 모두 “교제 중”이라고 입장을 밝혔다.
