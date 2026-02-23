美 “5개월 뒤 122조 필요 없게 될 것”…韓 “미국과 우호적인 협의 이어나갈 것”

도널드 트럼프 미국 행정부는 상호관세 등을 위법으로 판단한 연방대법원 판결에도 관세 부과를 위한 대체 수단을 적극 내세우며 관세 효력이 유지될 것이라고 강조했다. 관세 정책이 근본부터 흔들리는 걸 사전 차단하는 동시에, 교역 상대국들에게 미국과 체결한 무역 합의를 되돌릴 생각을 하지 말라는 경고 차원으로 풀이된다.
한국 정부는 “미 측과 우호적인 협의를 이어나갈 것”이라며 기존 합의를 존중할 방침을 밝혔다. 다만 기존에 체결한 투자 합의 등의 근거가 위법 판결을 받은 만큼, 향후 대미 투자를 구체적으로 어떻게 이행할지를 두고는 고심하는 모습이다.
● 베선트 “5개월 뒤 122조 필요 없게 될 것”
스콧 베선트 미국 재무장관은 22일(현지 시간) CNN 인터뷰에서 “무역법 122조는 영구적 조치라기보단 일종의 가교”라며 “그 기간 무역확장법 232조와 무역법 301조 관세 조사가 완료된다”고 밝혔다. 또 “5개월 뒤엔 122조가 더는 필요 없게 될 수 있다는 것”이라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 무역법 122조를 근거로 15%의 미 동부시간으로 24일부터 글로벌 관세를 전 세계에 부과할 방침이다. 이 같은 조치는 최대 150일 동안 적용된다. 이후에도 관세를 유지하려면 의회 승인이 필요하다. 베선트 장관의 발언은 150일 안에 무역확장법 232조와 무역법 301조 적용을 위한 조사를 마무리할 경우, 새로운 법적 근거를 통해 그 이후에도 관세 연속성을 유지할 수 있다는 주장으로 풀이된다.
무역확장법 232조는 국가안보 위협을 이유로 특정 산업에 품목 관세를 부과할 수 있다. ‘슈퍼 301’조로도 불리는 무역법 301조는 미국 기업에 대한 불합리하고 차별적인 조치 등에 대응해 특정국을 대상으로 관세 부과 권한을 준다. 트럼프 1기 행정부 당시 중국을 대상으로 고율 관세를 적용한 법적 토대이기도 하다.
한국에 부과되던 15%의 상호관세가 사라졌지만, 글로벌 관세가 이를 상쇄한데다 무역확장법 232조와 무역법 301조에 따른 관세 위협이 더해진 셈이다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 23일 국회 재정경제기획위원회 업무보고에 참석해 “미국 연방대법원 판결로 불확실성이 커진 것이 사실”이라며 “상황 변화에 적극 대응하도록 할 것”이라고 밝혔다.
● 구윤철 “‘수퍼 301조’ 조사 대비 자료 준비”
정부는 지난해 11월 미국과 맺은 무역합의를 차질 없이 이행해갈 방침이다. 구 부총리는 박대출 국민의힘 의원이 ‘트럼프 대통령이 미국에 나쁘게 대하는 국가는 관세가 나빠질 것이라는 방향을 설정했는데, 우리는 어느 쪽인가’라는 질문에 “기존에 미국과 합의된 사안을 잘 이행한다면 (트럼프 대통령이) 긍정적으로 볼 것”이라고 답했다.
한국은 지난해 대미 무역 흑자 규모가 495억 달러(약 71조7000억 원)에 달하는 만큼 301조에 따른 조사 대상이 될 가능성을 배제할 수 없다는 관측도 나온다. 이에 대해 구 부총리는 “301조에 따른 조사가 나온다면 미국에 불공정하지 않다는 자료를 준비 중”이라며 “(농산물 시장 개방이나 고정밀지도 반출 등) 비관세 장벽 문제 역시 미국을 지속 설득하고 논의해왔다”고 설명했다.
민관 합동 대응도 병행된다. 이날 오전 ‘민관합동 대책회의’를 주재한 김정관 산업통상부 장관은 “정부는 국익 극대화라는 원칙을 기반으로 한미 관세 합의를 통해 확보한 이익 균형이 훼손되지 않고 우리 기업에 미칠 영향이 최소화되도록 미 측과 우호적 협의를 지속해 나갈 것”이라고 했다.
통상 불확실성 확대에도 올해 한국 경제 성장률은 지난해보다 개선 될 것으로 예상된다. 이창용 한국은행 총재는 이날 재경위 업무보고에서 “양호한 소비심리 등을 바탕으로 내수가 회복되고 반도체 경기 호조에 힘입어 수출 증가세도 이어지면서 성장률이 지난해보다 상당 폭 높아질 것”이라고 전망했다.
댓글 0