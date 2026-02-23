정청래, 장동혁에 회담 제안…“대전·충남 행정통합 협치 요청”

더불어민주당 정청래 대표가 23일 대전·충남 행정통합과 관련해 국민의힘 장동혁 대표에게 회담을 제안했다. 정 대표는 “행정특별법은 중대한 과제이고 여야 합의가 중요하다”며 “협치에 함께 나설 것을 요청한다”고 했다.
정 대표는 이날 당 최고위원회의에서 “대전·충남 통합을 성사시키기 위해 장 대표께 행정통합의 실질적 진전을 위한 양당 대표 공식 회담을 제안한다”며 이같이 말했다. 앞서 12일 심야에 열린 국회 행정안전위원회 전체회의에서 광주·전남과 대구·경북 통합 특별법은 여야 합의로 통과됐지만 대전·충남 통합 특별법은 국민의힘 의원들이 퇴장한 가운데 민주당이 단독 처리했다. 국민의힘은 대전·충남 통합 특별법에 대해 ‘지방선거용 졸속 추진’이라며 지역 주민과 지자체장 의견 수렴과 재정과 권한 이양이 부족하다는 점을 들어 반대하고 있다.
정 대표는 “장 대표나 저나 충남이 고향”이라며 “균형발전과 고향 발전을 위해 우리 둘이 먼저 머리를 맞대고 진지하게 대화하자”고 했다. 이어 “정쟁은 소모적일 뿐이며 시간만 허비한다”며 “견해를 좁히고 신속히 확정해 국민께 보고해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “정치는 대립의 무대가 아니라 미래 설계 공간이어야 한다”며 “협치에 함께 나설 것을 요청한다”고 했다. 정 대표는 “회담의 시간과 장소는 장 대표가 하자는 대로 하겠다”며 “성의있는 답변을 기대하겠다”고 했다.
민주당은 100일 앞으로 다가온 6·3 지방선거에서 통합 단체장 선출을 위해 이르면 이달 안으로 광주·전남, 대구·경북, 대전·충남 통합 특별법을 국회 본회의에서 처리한다는 방침이다.
