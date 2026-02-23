총 들고 트럼프 사저 침입한 20대 사살…백악관 “미친 사람 무력화”

산탄총·연료통 들고 마러라고 진입

가족 “우리 모두 트럼프 지지자였다”

도널드 트럼프 미국 대통령. AP 뉴시스

팜비치 카운티 보안관에 따르면 사건 당시 차량에 탄 마틴은 다른 차량이 나오는 틈을 타 마러라고 리조트의 북쪽 출입구를 통해 보안 구역 안으로 들어간 것으로 조사됐다. 이후 비밀경호국 요원과 팜비치 카운티 부보안관과 대치한 것으로 파악됐다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 소셜미디어 X(옛 트위터)에 글을 올려 "미국 비밀경호국이 총과 연료통을 든 미친 사람을 신속하고 단호하게 무력화했다"고 했다.

AP통신은 미 비밀경호국 관계자를 인용해 22일 오전 1시 30분경 오스틴 터커 마틴(21)이 차량을 몰고 트럼프 대통령의 사저인 마러라고 리조트의 보안 구역 안으로 들어갔다가 비밀경호국 요원, 핌비치 카운티 부보안관과 대치한 뒤 총격을 받아 사망했다고 전했다.마틴은 당시 산탄총과 연료통을 소지하고 있었던 것으로 조사됐다. 산탄총은 탄환을 한 발씩 쏘게 돼 있는 총으로, 주로 새나 작은 동물을 사냥하는 데 쓰인다. 마틴은 차량을 타고 플로리다주로 향하면서 산탄총을 구입한 것으로 추정되고 있다.팜비치 카운티 보안관은 “마틴은 두 개의 장비를 내려 놓으라는 명령을 받았다”며 “그때 마틴은 연료통을 내려놓고 산탄총을 발사 위치로 올렸다”고 했다. 그러면서 “비밀경호국 요원과 부보안관이 (마틴의) 위협을 무력화하기 위해 총기를 발사했다고 한다”고 말했다.현재 관계 당국은 마틴이 마러라고 리조트의 보안 구역 안으로 들어간 이유 등을 조사하고 있다. 마틴의 가족은 실종신고를 했던 것으로 파악됐다. 캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장은 X를 통해 “필요한 모든 자원을 수사에 투입할 것”이라고 했다.마틴의 친척은 이번 사건에 대해 믿기지 않는다는 반응을 보인 것으로 전해졌다. 친척은 마틴이 조용하고 총을 두려워하며 열렬한 트럼프 대통령 지지자라고 소개했다고 AP통신은 전했다.

트럼프 대통령은 2024년 미국 대통령 선거 기간 두 차례 생명의 위협에 직면했다. 트럼프 대통령은 2024년 7월 13일 미 펜실베이니아주 버틀러의 대선 유세 현장에서 총격으로 오른쪽 귀를 다쳤다. 두 달 후에는 플로리다주 골프장에서 무장한 채 트럼프 대통령을 기다린 남성이 체포됐다.

친척은 마틴이 지역 골프장에서 받은 월급의 일부를 자선단체에 보내곤 했다며 “그는 좋은 아이”라고 말했다. 이어 “(마틴이) 이런 일을 했다는 것이 믿어지지 않는다”며 “너무 놀랍다”고 했다. 그러면서 “그는 개미 한 마리도 해치지 않을 사람”이라며 “총을 다루는 법조차 모른다”고 덧붙였다. 또한 “우리는 모두 열렬한 트럼프 대통령 지지자”라고 했다.