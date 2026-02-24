전현무 “고인에 예 다하지 못했다”…칼빵 발언 사과

방송인 전현무 흉기에 찔려 순직한 경찰관을 두고 ‘칼빵’이라는 표현을 사용해 논란이 된 것에 대해 사과했다.
전현무 소속사 SM C&C는 23일 입장문을 내고 “‘운명전쟁49’ 방송에서 언급된 모든 고인 분들의 삶과 노고를 깊이 추모하며, 유가족 분들께 삼가 위로의 말씀을 전한다”고 밝혔다.
그러면서 “해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족 분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다”며 “어떠한 맥락이 있었더라도, 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다”고 했다.
소속사는 “전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급하였고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다. 그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다”고 전했다.
이어 “고인과 유가족 분들께 진심으로 사과드린다. 아울러 방송을 시청하시며 불편함을 느끼셨을 모든 분들께도 죄송하다는 말씀 드린다”며 “보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다. 다시 한 번 깊이 사과드린다”고 덧붙였다.
이번 논란은 디즈니플러스(+) 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’ 2화에서 나왔다. 당시 무속인들이 고(故) 이재현 경장의 사망 원인을 추리하던 중 한 무속인이 “칼 맞는 걸 ‘칼빵’이라고 하지 않느냐. 칼 맞는 것도 보이고, 다리몽둥이가 부러져 깁스한 것도 보이고 응급차에 실려 간 것도 보였다”고 추측했다.
이후 진행자인 방송인 전현무 씨는 추리의 정확도를 평가하는 과정에서 “제복 입은 분이 칼빵이다. 너무 직접적”이라고 언급했다. 함께 출연한 가수 신동 씨는 “그 단어가 너무 좋았다”며 맞장구를 쳤다.
이 경장은 2004년 8월 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 폭력 사건 피의자를 검거하기 위해 서울 마포구의 한 커피숍에 출동했다가 피의자가 휘두른 흉기에 찔려 순직했다.
전국경찰직장협의회(경찰직협)는 해당 장면에 대해 입장문을 내고 “제복 입은 영웅의 숭고한 희생을 예능의 가십으로 전락시킨 방송 행태를 강력히 규탄한다”고 했다.
경찰직협은 “최근 모 방송 프로그램에서 범인 검거 중 순직한 공무원의 희생을 ‘칼빵’이라는 저속한 은어로 비하하고, 이를 유희의 소재로 삼은 출연진과 제작진의 몰상식한 행태에 깊은 분노와 참담함을 표한다”고 비판했다.
이어 “순직은 누군가에게는 하늘이 무너지는 고통이며 국가적으로는 커다란 손실”이라며 “이를 범죄자들의 은어인 ‘칼빵’으로 묘사해 웃음을 유도한 것은 인륜을 저버린 행위이자 고인과 유가족에 대한 명백한 2차 가해”라고 지적했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
