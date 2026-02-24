이준석·전한길 ‘부정선거 토론’ 27일 생중계…李 “도망 못갈것”

이준석 개혁신당 대표와 강성보수 유튜버 전한길 씨(본명 전유관)의 ‘부정선거 끝장토론’이 성사됐다. 이 대표는 전 씨를 향해 “토론하고, 쪽팔리고, 감옥 가시라”고 직격했다.
개혁신당은 23일 “오는 27일 오후 6시 ‘펜앤마이크’를 통해 이준석 대표와 전 씨의 부정선거 토론회가 생중계로 진행될 예정”이라고 밝혔다. 개혁신당에 따르면 이번 토론은 시간제한 없는 ‘무제한 토론’으로 주최 언론사가 양측 참여자 의사를 중계하는 방식으로 진행된다.
개혁신당은 “이번 토론은 그동안 사회적 비용을 소모하며 민주주의 근간을 흔들어온 부정선거 음모론의 민낯을 낱낱이 드러내기 위해 마련됐다”며 “근거 없는 의혹 확산을 방치하지 않고 마주해 척결하는 것이야말로 국민을 대변하는 정치인의 피할 수 없는 책임”이라고 했다.
이 대표는 이후 자신의 페이스북에 “부정선거론자들과의 토론이 이번 주 금요일 저녁 6시로 확정되었습니다. 무제한 토론으로 진행되기 때문에 전유관씨가 도망 못 갈 것”이라며 “5명이 나온다는데 독수리 5형제도 아니고 트럼프 드립이나 치다가 콩트 찍고 말 것”이라고 말했다.
그는 “또한 전 씨가 최근에 제가 하버드 대학교를 노무현 대통령의 추천서를 받아서 합격한 것이지 정상적으로 합격한 것이 아니라는 발언, 그리고 성상납 모함에 대한 발언에 대해서 곧바로 형사고소를 진행했다”고 밝혔다.
이어 “누차 말하지만 하버드 대학교 원서 넣을 때 노무현 대통령은 대통령도 아니었고 저는 저희 고등학교 담임선생님한테 추천서 받았다”면서 “형사고소 결과가 나오면 앞으로는 유튜버들에게 해당 부당 수익에 대한 민사소송도 바로 진행할 계획”이라고 덧붙였다.
이 대표는 “전 씨가 토론에서 자신의 과오를 반성하고 개과천선의 의지를 밝히면 법적 조치를 재검토하려고 했으나, 토론 중계가 자신과 관련된 사유로 무산된 이후로 부끄러운 건 아는지 적반하장으로 제가 토론을 피했다느니 하는 허위사실을 유포하고 다녔다”며 “일자가 확정되었으니 이제는 선처 없다”고 강조했다.
그러면서 “요즘 태진아 씨 가지고도 망신 사고 걱정이 많으실 텐데, 부정선거로 장사한 자 마지막은 부정선거 토론으로 끝날 것”이라며 “토론하고, 쪽팔리고, 감옥 가시라”고 덧붙였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0