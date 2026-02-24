“키다리 삐에로 같아”…K팝 콘서트장 ‘굽 높이 경쟁’ 논란 [e글e글]

콘서트 공연장의 스탠딩 구역에서 굽이 높은 이른바 ‘스탠딩화’를 신는 관객이 늘면서 논란이 커지고 있다. 스탠딩석은 좌석이나 단차가 따로 마련돼 있지 않아 모든 관객이 같은 바닥에 서서 무대를 바라보는 구조다. 앞사람의 키와 움직임에 따라 시야가 크게 좌우될 수밖에 없다.
이 같은 구조 탓에 무대를 조금이라도 더 잘 보기 위해 키높이 신발을 택하는 팬이 늘었고, 공연장에서 ‘굽 높이 경쟁’이 벌어진다고 한다.
심지어 굽 높이가 10~20㎝에 이르는 신발까지 등장했다. 이런 신발은 사실상 스탠딩석 필수품처럼 인식되고 있다고 한다. SNS에는 “스탠딩화 없이 가면 무대가 안 보인다”는 후기가 퍼지면서 착용이 빠르게 확산된 것으로 전해진다.
수요가 늘자 관련 시장도 형성됐다. SNS에는 굽 높이와 사이즈를 안내하며 공연 일정별로 예약을 받는 ‘스탠딩화 대여’ 계정이 등장했다. 통굽 신발에 플라스틱 통을 덧댄 사진이 공유되며 “행사장에 키다리 삐에로가 모여 있는 것 같다”는 반응도 나왔다.
문제는 안전이다. 좁은 공간에 많은 인원이 몰린 상황에서 높은 굽을 신은 관객이 넘어질 경우 연쇄 사고로 이어질 수 있기 때문이다. 넘어지면 주변 사람들까지 다칠 수 있다는 지적이 잇따랐다.
실제로 “앞사람이 넘어지며 얼굴부터 바닥에 부딪혀 이가 부러졌다”, “스탠딩화를 신고 발톱이 빠졌다”는 부상 경험담도 SNS에 공유됐다.
형평성 논란도 불거졌다. 초기에는 키가 작은 관객이 시야 확보를 위해 신기 시작했지만, 키가 큰 사람들까지 착용하면서 경쟁이 과열됐다고 한다.
이에 “키 큰 사람은 자제해달라”는 요구와 “이미 많은 사람이 신는 상황에서 일부에게만 제한을 요구하는 건 불공정하다”는 반박이 맞선다. 일각에서는 공연장 차원의 가이드라인이 필요하다는 목소리도 나온다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
