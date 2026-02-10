‘제니’ 덕에 시험 붙었다…“한국사 뜻밖 힌트” 무슨 일? [e글e글]

  • 동아닷컴

  • 입력 2026년 2월 10일 16시 49분

‘불시험’으로 불린 한국사능력검정시험(한능검)에서 한 수험생이 뜻밖의 방식으로 정답을 골랐다는 후기가 관심을 끌고 있다. 시험 도중 떠올린 블랙핑크 제니의 이미지가 문제 풀이의 힌트가 됐다는 사연이 온라인에서 화제를 모았다.

지난 7일 제 77회 한능검 시험이 끝난 직후 소셜미디어와 온라인 커뮤니티에는 “한능검 문제를 제니 덕분에 맞혔다”는 취지의 후기가 잇따라 게시됐다. 체감 난도가 높았던 이번 시험에서 특정 문항이 화제의 중심에 섰다.

화제가 된 문항은 신라의 문화유산을 고르는 심화 4번 문제였다. 한 응시자는 “시험이 너무 어려워 포기하려던 순간 제니의 모습이 떠올랐다”며 “초라하지만 값진 2급 합격을 제니에게 바친다”고 적었다.

또 다른 수험생도 “4번 문제는 제니가 맞히게 해준 것”이라는 반응을 남겼다. 수험생들이 제니를 떠올린 배경으로는 솔로곡 ‘젠(ZEN)’ 뮤직비디오가 거론된다.

솔로곡 ‘젠(ZEN)’ 뮤직비디오는 신라 문화에서 영감을 받아 제작된 작품이다. 제니는 이 곡이 신라에서 착안해 탄생했다고 직접 언급한 바 있다. 영상 속 제니가 입은 V자 형태의 금속 상의와 장식은 신라 금관 관식과 닮았다는 해석이 이어지기도 했다.

일부 응시자들은 “문제를 보는 순간 ‘젠’ 뮤직비디오 장면이 스쳤다”며 그 인상을 바탕으로 정답을 골랐다고 전했다. 한 응시자는 “이게 바로 덕질의 순기능 아니냐”고 적었다.

제니는 지난해 솔로 앨범 루비(RUBY) 발매에 앞서 ‘젠’을 선공개했다. 해당 뮤직비디오는 공개 이틀 만에 조회 수 1200만 회를 넘기며 큰 관심을 끌었다.

김수연 기자 xunnio410@donga.com
