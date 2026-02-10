김동욱, 딸 아빠됐다…스텔라김과 결혼 3년만

부인 스텔라 김(35)은 10일 인스타그램에 “로완 그레이스 김(rowan grace kim)”이라며 딸 사진을 공개했다. 2023년 2월 결혼한 지 3년 만이며, 지난해 11월 임신 소식을 알렸다.
시험관 시술 끝에 첫 아이를 품은 것으로 보였다. 출산을 앞두고 “임신은 내 삶에 아주 크고도 긍정적인 변화를 가져다줬다. 솔직히 말하자면 이 모든 과정은 쉽지 않았다”면서 “임신이 가능하다는 확인을 받은 뒤 시작된 가장 고통스러운 주사도 도움이 되진 않았다. 감사함으로 가득 차 있으면서도, 이 기적 같은 생명을 지켜내기 위해 강도 높은 치료로 인한 육체적 고통도 함께 감내해야 했다. 하지만 이젠 딸의 출산을 진심으로 기다리고 있다”고 했다.
김동욱은 지난해 12월 개봉한 영화 ‘윗집 사람들’에서 활약했다. 스텔라 김은 미국 교포이자 SM엔터테인먼트 연습생 출신이다. 2007년 소녀시대 멤버가 될 뻔했지만, 부모님 반대로 계약하지 못한 것으로 알려졌다. 이후 뉴욕 대학에 진학했으며, 화장품 브랜드 크리니크 글로벌 마케팅 전문가로 일했다.
