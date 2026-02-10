[오늘의 운세/2월 10일]

● 쥐
48년 할 수 있을 때, 도와줄 때는 확실하게 도와줄 것.
60년 기대하지 않았던 일에 큰 성과가 있다.
72년 축하할 일 생길 수 있다.
84년 드러나지 않는 거래에 좋은 날.
96년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
08년 신경이 과민하여 불만이 많은 날, 적극적으로 임수수행!
● 소
37년 운수 좋은 날, 행운의 여신이 함께하고 있다.
49년 좋은 일 겹치고 사방에 경사!
61년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯.
73년 겉보다 마음 편한 것이 최우선이다.
85년 눈앞의 이익보다는 장기적인 안목으로 명분을 따를 것.
97년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯.
● 범
38년 차근차근 서두르지 말고 계획대로 할 것.
50년 마음에 들어도 신중하게 결정.
62년 금전거래 하지 말고 투자도 자제할 것.
74년 표정관리 할 것, 감정 절제할 수 있는 지혜 필요.
86년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
98년 때로는 알아도 모른 척해야 할 때가 있는 법.
● 토끼
39년 처음은 조금 힘들어도 마무리는 잘될 듯.
51년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다.
63년 넓은 마음으로 상대방의 의견을 충분히 반영할 것.
75년 결과도 중요하지만 과정도 중요.
87년 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다.
99년 주변 사람들에게 친절하게 대해 줄 것.
● 용
40년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
52년 무리하지 말고, 중요한 일은 내일을 기약.
64년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
76년 인정받는 날, 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
88년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
00년 가까운 사람에게 마음의 선물을 해줘라.
● 뱀
41년 믿는 도끼라도 확인이 필요.
53년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
65년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
77년 얻을 것은 얻고, 버릴 것은 과감하게 버릴 것.
89년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
01년 즉시 결과가 필요한 상담 보다는 장기적인 계획에 유리.
● 말
42년 잔잔한 감동이나 작은 기쁨이 따르는 시기.
54년 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
66년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
78년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
90년 중요한 약속은 다음으로.
02년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
● 양
43년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요.
55년 현재의 어려움은 시간이 가면 스스로 해결된다.
67년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
79년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
91년 충동구매나 과음과식 주의!!
03년 수첩을 찾아 옛 친구에게 소식을 전해보아라.
● 원숭이
44년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
56년 실리보다 명분을 소중하게 여길 것.
68년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
80년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
92년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
04년 사람 너무 믿지 말고 비밀 누설하지 말 것.
● 닭
45년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
57년 넓은 마음으로 모든 것을 포용해 줘라.
69년 작은 실수는 덮고 칭찬을 많이 해줄 것.
81년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
93년 이해와 양보로 타협을 이끌어 내야 한다.
05년 마음에 들지 않아도 적극적으로 수행할 것.
● 개
46년 모든 것은 세월이 약이다.
58년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것.
70년 아랫사람에게 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
82년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
94년 오늘은 간편한 캐주얼이 좋다.
06년 운수 좋은 날, 기쁜 일이나 좋은 일 생긴다.
● 돼지
47년 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
59년 고질병에서 해방이 되는 기상!
71년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
83년 급할수록 쉬어 가라.
95년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
07년 본의 아닌 구설이 생겨도 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
인천철학관 박성희 원장
