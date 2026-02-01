[머니 컨설팅]코스닥시장, 혁신기업 성장 무대로 탈바꿈 중

투자자 외면 받던 코스닥 시장
정부 ‘코스닥 3,000’ 외치며
코리아 디스카운트 해소 국면
늦었다고 고민 말고 판단력 길러야
Q. 직장인 A 씨는 최근 주변에서 집값 대신 반도체, 인공지능(AI) 증시 관련 이야기가 자연스럽게 오가는 모습을 보고 주식 투자를 해보기로 마음먹었다. 하지만 시점이 너무 늦은 건 아닌지 걱정이 앞선다. 이미 많이 오른 것처럼 보이는 주식 시장에 뒤늦게 뛰어드는 것이 과연 현명한 선택일까?
A. 불과 1, 2년 전만 해도 국내 증시는 외면 받는 시장이었다. “국장 탈출은 지능순”이라는 표현이 유행할 만큼 투자자들의 시선은 해외로 쏠렸다. 그러나 시장은 대중의 인식과 다른 모습을 보였다. 코스피는 단기간에 두 배 가까이로 상승하는 기록을 낳았고, 코스닥지수 역시 가파른 상승세를 보였다. 이러한 상승세는 그동안 ‘코리아 디스카운트’란 말이 나올 정도로 과도하게 저평가됐던 국내 자산이 재평가되는 과정에서 생긴 흐름으로 볼 수 있다.
특히 눈여겨볼 부분은 코스닥 시장의 성장세다. 정부는 지난해 말 코스닥 시장 활성화를 위한 종합 대책을 발표했다. 기존에는 시가총액 40억 원 이상이면 상장 유지가 가능했지만 올해부터는 시가총액이 150억 원 이상이어야만 상장 유지가 가능하도록 기준을 높이며 부실 기업 퇴출에 속도를 내고 있다. 또 상장 폐지 심사 절차도 기존 3심제에서 2심제로 간소화하고, 코스닥을 별도 자회사로 분리하는 등 ‘코스닥 3,000’ 달성을 향해 박차를 가하고 있다.
정책의 목표는 분명하다. 모든 기업을 살리겠다는 접근이 아니라, 잘할 수 있는 기업만 남기겠다는 것이다. 성장 잠재력이 있는 기업에는 풍부한 자금을 공급하고, 기술력은 없고 명분만 남은 기업은 빠르게 정리하겠다는 것이다. 벤처펀드에 대한 세제 지원 확대, 기관 자금의 참여 유도, 기술 중심 상장 제도 개선 등은 이를 뒷받침하기 위한 수단이다.
과거 코스닥 부양 정책이 유동성 공급에만 치중돼 있었다면, 이번 정책에는 시장의 신뢰 회복 방안과 대대적인 구조 개편이 포함돼 있다. 이는 코스닥을 변동성이 큰 투기 시장이 아닌, 혁신 기업의 성장 무대로 재정의하려는 시도다. 물론 정책 하나만으로 시장의 성격이 바뀌지는 않지만 코스닥 시장을 더 이상 방치하지 않겠다는 의지는 분명해 보인다.
코스닥 시장으로 유입되는 자금도 점점 불어나고 있다. 코스닥지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF) 규모가 커지고 있다. 개인 투자자뿐 아니라 기관의 참여도 점차 늘고 있다. 단기 유행이 아니라 구조적 회복이 이뤄지고 있다는 신호로 읽을 수 있다. 증시 부양에 대한 정책 기대와 자금 흐름이 맞물리며, 코스닥 시장이 재평가받을 가능성도 충분하다.
물론 코스닥은 여전히 위험이 큰 시장이다. 모든 종목이 성장의 과실을 누릴 수는 없고, 주식 시장이 무르익어 갈수록 옥석 가리기는 더 중요해질 것이다. 그러나 분명한 건 과거의 기억만으로 코스닥 시장의 성장성을 판단하고 투자를 미루는 것은 지나치게 단순한 접근이라는 사실이다. 정책 드라이브로 시장 규칙과 환경이 모두 바뀌고 있다.
코스닥 시장은 ‘코스피 2군’에 머무르지 않고 혁신 기업이 자라는 독자적인 성장 무대로 탈바꿈해가고 있다. 이러한 변곡점에서 주목할 것은 지수의 단기 등락이 아니다. 정책이 혁신 산업의 흐름에 맞춰 움직이고 있는지를 확인해야 한다. 투자자들은 너무 늦은 건 아닌지 두려워하기보다 변화의 방향을 읽는 판단력을 먼저 길러야 한다.
