금감원장 “빗썸 오지급 코인 팔았으면 재앙…원물 반환이 원칙”

이찬진 금융감독원장이 9일 가상자산 거래소 빗썸의 대규모 오지급 사고로 130억 원어치 비트코인이 미회수된 것과 관련해 “(비트코인을 판 사람은) 재앙적 상황에 처했다”고 말했다.
‘비트코인 벼락’에 코인을 팔아 현금을 챙긴 이용자는 ‘원물 반환’이 원칙이라 현금이 아닌, 비트코인을 다시 사서 반납해야 한다는 것이다. 이 과정에서 이미 판 가격보다 앞으로 매수하는 가격이 비쌀 경우, 차액은 이용자가 부담해야 한다는 점을 분명히 했다. 금감원은 위법 사항이 발견되는 즉시 빗썸에 대한 현장 검사에 나설 방침이다.
● “오지급 코인은 반환 대상”
이 원장은 9일 서울 영등포구 금감원에서 열린 ‘2026년 업무계획 발표 및 기자간담회’에서 빗썸의 대규모 오지급 사태를 심각하게 살펴보고 있다고 밝혔다. 그는 “잘못 입력된 가상의 데이터로 (비트코인) 거래가 실현됐다는 게 이번 사건의 본질”이라며 “오기입이 가능한 전산 시스템에 대해 우려하고 있다”고 했다.
앞서 빗썸은 6일 오후 7시쯤 이벤트에 참여한 고객 중 249명에게 평균 2490개의 비트코인을 실수로 지급했다. 총 62만 개에 달하는 비트코인으로 당시 거래금액(9800만 원) 기준 61조 원이 넘는 액수다. 당시 비트코인을 지급 받은 249명 중 80여 명은 이를 처분했고, 빗썸은 아직 125개 비트코인(약 129억 원)을 돌려받지 못한 상태다.
이 원장은 잘못 지급된 비트코인이 반환 대상이라는 점을 거듭 강조했다. 애초 빗썸이 공지를 통해 ‘랜덤박스 이벤트’로 1인당 2000원씩의 당첨금을 주겠다고 밝힌 바 있기 때문이다. 이 원장은 “(비트코인을) 판 사람들은 재앙적인, 불안정한 위치에 처했다”며 “거래소에 (비트코인 지급 사실을) 확인하지 않고 이를 매각해서 현금화한 사람들은 원물 반환 의무에 (거래) 차액까지 발생하게 됐다”고 지적했다. 그는 또 “빗썸에 ‘자신에게 보낸 게 맞냐’고 확인한 사람들은 잔존금을 주면 되고 책임 문제가 없지만, 나머지 사람들의 경우 책임 문제가 끝까지 발생할 것”이란 말도 덧붙였다.
이 원장의 발언에 대해 금감원 측은 “저희에게 비트코인을 판 고객에게 원물을 돌려달라 요구하거나 명령할 권한은 없다”며 “법률가로서 원물을 반환할 의무가 있다는 법적인 차원의 원론적인 말씀을 하신 것”이라 설명했다.
● “빗썸 위법 발견시 현장 검사 전환”
이 원장은 법 위반 사항을 발견하는 즉시 빗썸에 대한 현장 검사를 실시할 방침이다. 이번 사태와 관련해 빗썸에 책임을 물을 수 있는지도 검토 중이다. 이 원장은 “정부 차원에서 짚고 넘어가야 할 문제”라며 “유령 코인 문제의 해소 없인 가상자산 시장이 제도권으로 들어올 수 없다”고 강조했다. 그러면서 “가상자산 2단계 입법 과정에서 강력하게 보완해야 할 과제가 도출된 것”이라고 했다. 금감원이 이번 사태를 예방할 수 없었냐는 질문에는 “담당 인원이 20명이 안 될뿐 더러 대부분의 인력이 가상자산 2단계 입법 작업에 투입되고 있는 상황”이라며 인력 구조의 한계를 털어놨다.
금융권에서는 거래소들이 신규 고객 유치 차원에서 소액의 비트코인을 지급하는 마케팅을 진행한 것도 이번 사태를 키웠다고 보고 있다. 가상자산 분석 플랫폼 코인게코에 따르면 지난해 국내 시장에서 거래량 기준 빗썸의 점유율은 28.3%였다. 1위 업비트(68.9%) 큰 격차가 있지만 공격적인 마케팅으로 점유율 차이를 꾸준히 줄여 왔다. 실제로 지난해 1~9월 빗썸의 누적 마케팅 비용(판매촉진비)은 1726억 원으로 전년 동기(880억 원)보다 2배로 불어났다. 이에 업비트는 이달 6일까지 신규 가입자에게 1인당 최대 5만 원어치 비트코인을 지급하는 이벤트로 맞불을 놓기도 했다.
내부 시스템을 통제하기 위해 국내 거래소 5곳이 함께 만든 ‘디지털자산거래소공동협의체’(DAXA)는 지난해 7월 ‘전산시스템 운영 및 이용자 보호 모범규준’을 마련했다. 하지만 여기에는 코인드롭(이용자들에게 무상으로 코인을 배분하는 것) 등의 마케팅과 관련된 내용은 없는 것으로 나타났다. DAXA 관계자는 “빗썸 사고는 워낙 이례적인 일이라 자율규제 가이드라인 안에서 통제가 어려운 부분이 있다”고 설명했다.
