“韓 대표팀 해결사는 김도영” 美 야후스포츠, 1급 경계령

WBC대표팀 연습경기 ‘불방망이’
홈런 포함 5타수 3안타 맹위 떨쳐
류지현 감독 “타자들 감각 좋아져”
김혜성-이정후도 美서 합류 예정
“건강하기만 하다면 김도영(23·KIA)이 한국 대표팀의 ‘해결사’가 될 것이다.”
미국 ‘야후 스포츠’는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 프리뷰 기사에서 이런 분석과 함께 김도영을 한국 대표팀 키 플레이어로 꼽았다. 김도영은 2024년 타율 0.347, 38홈런, 40도루를 기록하면서 프로야구 최우수선수(MVP)로 뽑혔지만 지난해에는 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상 여파로 30경기 출전에 그쳤다.
대표팀 일본 오키나와 전지훈련 기간에 치른 연습 경기 때도 초반에는 좋지 못했다. 25일까지 4경기에서 타율 0.231(13타수 3안타)에 그쳤다. 그러다 26일 가데나 구장에서 열린 삼성전에서 홈런을 포함해 5타수 3안타를 몰아치며 부활을 알렸다. 김도영은 “이제야 원하는 타구가 나오기 시작했다. 대회 개막이 가까워질 때쯤 타격감이 올라와 다행”이라며 웃었다.
류지현 한국 대표팀 감독도 “김도영이 돌아왔다”며 부활을 반겼다. 류 감독은 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 대세가 된 ‘강한 2번 타자’ 이론에 따라 타순을 짠다. 지난해 내국인 타자 중 OPS(출루율+장타력) 1위인 안현민(23·KT·1.018)을 2번 타순에 고정하는 이유다. 이러면 ‘클린업 트리오’가 3∼5번 타자가 아니라 2∼4번 타자가 된다. 타순은 3번이지만 김도영이 류지현호의 ‘사실상 4번 타자’인 셈이다.
김도영뿐만이 아니다. 대표팀은 오키나와 연습 경기 때도 이닝당 1.5개가 넘는 안타를 때려냈다. 지난해 프로야구 평균 기록(1.0개)보다 50% 많은 숫자다. 연습 경기에 네 번 나와 타율 0.615(13타수 8안타)를 기록한 김주원(24·NC)은 “야수들끼리 ‘이 타격감을 동결 건조해야 한다’는 이야기를 한다”며 웃었다.
‘코리안 빅리거’도 MLB 시범 경기에서 ‘불방망이’를 자랑한 뒤 대표팀에 합류한다. 27일 시범 경기 첫 홈런포를 가동한 김혜성(27·LA 다저스)은 타율 0.462(13타수 6안타), 대표팀 주장 이정후(28·샌프란시스코)는 타율 0.417(12타수 5안타)을 기록한 뒤 일본행 비행기에 올랐다.
27일 열릴 예정이던 KT전이 우천 취소되면서 대표팀은 오키나와 전지훈련 일정을 모두 마감했다. 류 감독은 “만족도는 90%다. 야수들 컨디션이 굉장히 올라온 상태는 긍정적으로 본다. 다만, 불펜 투수들 구속이 시즌과 비교해 시속 3, 4km 덜 나온 점이 10% 아쉬운 부분”이라고 말했다. 류현진(39·한화) 역시 “(타선) 분위기는 정말 좋다. 투수들만 잘하면 된다”고 했다.
이번 대회 1라운드 경기 때 각 투수는 65구 이상을 던질 수 없다. 따라서 각 팀에서 선발로 활약하는 투수들이 ‘두 번째 투수’를 맡아줘야 한다. 그러나 오키나와에서는 손주영(28)이 2이닝 3실점, 송승기(24·이상 LG)가 2이닝 2실점에 그쳐 기대했던 결과를 얻지 못했다. 이에 따라 류현진을 선발투수 대신 두 번째 투수로 활용할 수 있다는 전망도 나오고 있다.
한국 대표팀은 28일 오사카에서 ‘완전체’로 모인다. 한국계 선수인 데인 더닝(32·애틀랜타), 셰이 위트컴(28·휴스턴), 저마이 존스(27·디트로이트)도 이날 기존 대표팀 선수들과 상견례를 한다. 한국은 오사카 교세라돔에서 일본프로야구 팀 한신(다음 달 2일), 오릭스(3일)와 연습 경기를 치른 뒤 결전지인 도쿄돔으로 이동한다.
