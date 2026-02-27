경찰 ‘수면제 대리처방 의혹’ MC몽 수사 착수

경찰이 수면제 대리 처방 의혹을 받는 가수 MC몽(본명 신동현)에 대해 수사에 나섰다.
27일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 25일부터 마약류관리법과 의료법 위반 혐의로 고발된 신 씨의 사건을 넘겨받아 수사하고 있다.
이 사건은 대전 유성경찰서에 처음 배당됐지만 이후 신 씨의 주거지를 관할하는 강남경찰서로 이송된 것으로 알려졌다.
앞서 임현택 전 대한의사협회 회장은 지난달 신 씨가 전직 매니저를 통해 항정신성의약품인 졸피뎀을 대리 처방받았다는 의혹을 제기하고 국민신고를 통해 고발했다.
임 회장은 고발장에 “졸피뎀은 향정신성의약품으로 타인 명의로 처방된 약을 단 1정이라도 수수·복용할 경우 위법 소지가 있다”고 적은 것으로 알려졌다.
MC몽은 이와 관련해 한 매체에서 “지금까지 매일같이 병원에 가서 직접 제 이름으로 약을 처방받는다. 박 씨(매니저)로부터 약을 받은 적이 단 한 알도 없다”면서도 “어쩌면 저도 모르겠다. 진짜 1~2알 정도는 받았을 수도 있다”고 밝혔다.
현행 의료법상 대리 처방은 환자의 의식이 없거나 거동이 곤란한 경우 등 제한적으로 허용된다. 대리 처방 자격이 있는 사람도 환자의 직계 존·비속이나 배우자 및 배우자의 직계존속, 형제·자매, 노인의료복지시설 종사자 등으로 제한된다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0