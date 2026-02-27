경찰 ‘수면제 대리처방 의혹’ MC몽 수사 착수

  • 동아일보

글자크기 설정

MC몽(본명 신동현). 스포츠동아DB
MC몽(본명 신동현). 스포츠동아DB
경찰이 수면제 대리 처방 의혹을 받는 가수 MC몽(본명 신동현)에 대해 수사에 나섰다.

27일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 25일부터 마약류관리법과 의료법 위반 혐의로 고발된 신 씨의 사건을 넘겨받아 수사하고 있다.

이 사건은 대전 유성경찰서에 처음 배당됐지만 이후 신 씨의 주거지를 관할하는 강남경찰서로 이송된 것으로 알려졌다.

앞서 임현택 전 대한의사협회 회장은 지난달 신 씨가 전직 매니저를 통해 항정신성의약품인 졸피뎀을 대리 처방받았다는 의혹을 제기하고 국민신고를 통해 고발했다.

임 회장은 고발장에 “졸피뎀은 향정신성의약품으로 타인 명의로 처방된 약을 단 1정이라도 수수·복용할 경우 위법 소지가 있다”고 적은 것으로 알려졌다.

MC몽은 이와 관련해 한 매체에서 “지금까지 매일같이 병원에 가서 직접 제 이름으로 약을 처방받는다. 박 씨(매니저)로부터 약을 받은 적이 단 한 알도 없다”면서도 “어쩌면 저도 모르겠다. 진짜 1~2알 정도는 받았을 수도 있다”고 밝혔다.

현행 의료법상 대리 처방은 환자의 의식이 없거나 거동이 곤란한 경우 등 제한적으로 허용된다. 대리 처방 자격이 있는 사람도 환자의 직계 존·비속이나 배우자 및 배우자의 직계존속, 형제·자매, 노인의료복지시설 종사자 등으로 제한된다.

#졸피뎀#마약#강남경찰서
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스