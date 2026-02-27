“임주환 쿠팡서 열심히 일하더라” 목격담…소속사 “근무한적 있다” 인정

배우 임주환이 쿠팡 물류센터에서 근무했다는 목격담이 온라인상에 확산한 가운데, 소속사 측이 이를 사실로 인정했다.
27일 소속사 베이스캠프컴퍼니 측은 “임주환이 과거 쿠팡 물류센터에서 근무한 적 있다”고 밝혔다.
최근 온라인 커뮤니티와 소셜네트워크서비스(SNS)에는 지난해 8월 경기 이천의 쿠팡 물류센터에서 임주환이 일하는 모습을 봤다는 글이 퍼졌다. 누리꾼들은 “출고 업무를 하러 왔던데 진짜 열심히 하다가 갔다. 좋게 보였다” “진짜다. 어떤 사람은 사인도 받았다” “다른 센터도 다녀왔다고 하더라” 등의 글을 올렸다.
임주환은 과거 작품 공백기에 몇 차례 쿠팡 물류센터에서 일한 것으로 파악됐다. 현재는 차기작 준비로 인해 물류센터에서 근무하지 않는 상태다.
2003년 MBC 시트콤 ‘논스톱 3’로 데뷔한 임주환은 드라마 ‘꽃보다 남자’ ‘오 나의 귀신님’ ‘함부로 애틋하게’ ‘삼남매가 용감하게’ 등에 출연했다. ‘킬롤로지’와 ‘프라이드’ 등 연극 무대에서도 활동했다. 지난해 영국 드라마 ‘갱스 오브 런던’ 시즌3에 깜짝 출연하기도 했다.
연예계에서는 작품 공백이나 생계 문제로 아르바이트를 병행한 배우들을 종종 찾아볼 수 있다. 배우 정성일은 넷플릭스 드라마 ‘더 글로리’로 얼굴을 알린 후에도 쿠팡 배달 아르바이트를 했다고 밝힌 바 있다. 배우 박호산도 연극 활동과 함께 생수 배달 및 고층 건물 유리 청소 등의 일을 병행했다고 고백했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
